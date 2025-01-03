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世新大學寒假營隊點燃學習熱情　11場活動全面探索學術與實務

圖一：世新大學寒假營隊涵蓋多元領域，法律系帶學員透過桌遊理解司法運作。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學寒假營隊涵蓋多元領域，法律系帶學員透過桌遊理解司法運作。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

短短寒假，如何讓自己脫穎而出？世新大學推出11場面向全國高中職學生的營隊，內容涵蓋法律、觀光、行政管理、公共關係、廣告、新聞、企業管理、財務金融、經濟、社會心理、日本語文、英語與傳播應用等多元領域，內容豐富且專業性強，能滿足不同學生的興趣與需求，全面開啟學術與實務的深度體驗，讓每位學員在短短數日內感受大學生活的真實面貌，並找到屬於自己的未來方向。

法律學系的「法律探索營」以司法院推出的桌遊「康斯特學園－魔鏡森林」為亮點，透過遊戲結合法官的專業解說，讓參與者在互動中理解司法運作的核心。同時，律師與教授將帶領學員剖析法律如何融入日常生活，並展示法律與傳播跨界結合的可能性，徹底顛覆傳統法律學習的刻板印象。

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圖二：全台唯一公關營再度啟動，世新公廣系今年以《臨界之時》引爆討論熱度。（圖／世新大學提供）

▲ 全台唯一公關營再度啟動，世新公廣系今年以《臨界之時》引爆討論熱度。

全台唯一公關營也再度啟動！由公共關係暨廣告學系舉辦的《臨界之時》與新聞學系辦理的「新聞主播營」分別聚焦於品牌管理與媒體實務。《臨界之時》公關營以危機公關、短影音製作及媒體企劃為核心，讓學員模擬真實情境，學習如何應對品牌危機並有效傳遞信息；「新聞主播營」則邀請雙主播游皓婷、李瀅瀅親授專業技巧，以5招「咬字、音質、儀態、邏輯、克服緊張」提升表達力，並安排全媒體中心的實地操作，讓學員親身體驗新聞產業的專業流程，掌握播報的細節與邏輯。

圖三：世新新聞系舉辦「新聞主播營」，邀請游皓婷、李瀅瀅等校友主播親授。（圖／世新大學提供）

▲ 世新新聞系舉辦「新聞主播營」，邀請游皓婷、李瀅瀅等校友主播親授。

人文社會學院的三場營隊展現語言、文化與心理學的多元魅力。日文系的「中日雙語主播營」結合播客錄製，強化學員的雙語溝通能力；英語系的「英語傳播體驗營」則以英語敘事力與傳播應用為主題，幫助學員探索語言背後的表達藝術；社會心理學系的「社會心理體驗營」則引導學員深入理解自我與他人，並初步接觸輔導與諮商的基礎概念。

圖四：世新觀光系「玩出你的新創意」營隊帶領學員學習航空票務與經營模擬。（圖／世新大學提供）

▲ 世新觀光系「玩出你的新創意」營隊帶領學員學習航空票務與經營模擬。

管理學院的營隊則以實務應用與創新思維為核心，涵蓋觀光、行政管理、企業管理、財務金融與經濟學等領域。觀光系的「玩出你的新創意」營隊帶領學員學習航空票務與經營模擬，展現觀光產業的多樣性；行管系的「無假之國探索營」結合Podcast製作與總統府參訪，深入探討假新聞對民主與威權的影響；企管系的「未來領袖實戰營」專注於AI應用，揭示人工智慧如何改變企業管理；財金系的「豪賭金魂夜」以遊戲化學習呈現投資與理財的核心概念；經濟系的「經彩萬分」則透過AI分析與碳權競標，讓學員在互動中掌握經濟學的實務應用。

世新大學寒假營隊不僅內容豐富，還結合創新與實務，讓學員在短時間內探索學術與職涯的多重可能性。各場營隊名額有限，部分場次報名仍在火熱進行中，想要提前預見未來的高中生千萬不要錯過！詳情請至各系官方網站查詢。

圖五：世新社心系「社會心理體驗營」帶領學員初步接觸輔導與諮商的基礎概念。（圖／世新大學提供）

▲ 世新社心系「社會心理體驗營」帶領學員初步接觸輔導與諮商的基礎概念。

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