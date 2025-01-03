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肚子悶脹...糞便篩檢沒事！30歲友忍半年受不了「被診斷出大腸癌」

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲友人覺得肚子有悶脹感，不料確診第0期大腸癌。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

大腸癌曾連續15年居十大癌症之首，年奪6000條人命！一名網友透露，友人肚子感覺悶悶脹脹的，去診所就醫，認為是脹氣或是腸躁症，但吃藥都沒改善，忍了半年去做大腸鏡，才發現確診第0期大腸癌，讓他嚇壞了。原PO還說，當初友人也做了糞便篩檢都沒問題，建議大家若有不適，做大腸鏡才能檢查出原因。

一名男網友在Dcard透露，朋友今年30歲卻被診斷第0期大腸癌，對方並無家族病史，過去半年頻頻覺得下腹悶悶脹脹的，到多家診所就醫，都只得到「壓力緊張，腸躁症之類」的答案，甚至做了糞便檢查也顯示正常。

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由於症狀遲遲未改善，友人才決定做大腸鏡，割出息肉送檢後，才被告知是第0期大腸癌，醫師也安慰指出「發現得早」，後續無須開刀，只要1至2年固定做大腸鏡追蹤即可。

原PO也轉述友人說法，回想當初症狀並不明顯，因此診所醫師都以脹氣、腸躁症來處理，所幸他機警去做大腸鏡，「不然再過幾年的時間，可能連開刀都開不了。」對此，原PO也認為「大腸鏡還是很重要，糞便潛血真的就是參考就好！」

底下網友回應，「大腸癌初期治癒率非常高，甚至三期都還有機會。就算沒有不舒服，也請大家一定要定期做檢查！因為在台灣這個外食豐富的地方，每個人都大魚大肉，每個禮拜都在吃大餐，大腸癌就是文明病」、「大腸癌除了基因之外，跟飲食習慣更有關係」、「我朋友也是，不菸不酒作息正常，每天上健身房運動，女生體脂肪只有18%，結果做了大腸鏡檢查...已經癌症四期，真的不知道原因在哪」、「現在癌症很普遍，爸爸去年大腸癌三期，哥哥們哭得要死，結果醫生說切了就沒事了，要定期追蹤就好了」、「如果有血便，或是糞便檢查陽性，一定要去照大腸鏡，這樣比較安心，糞便檢查會有偽陰性」。

在台灣，大腸癌曾連續15年居十大癌症之首，年奪6000條人命，由於大腸癌初期不容易被發現，若出現血便、長期或慢性的腹部不適、排便習慣改變（便秘、腹瀉）、大便型態改變（變細、變水）、時常有便意感，總感覺糞便無法排空、貧血、疲勞、虛弱、臉色蒼白等症狀，民眾千萬別輕忽，建議積極參加篩檢，及早發現及早治療。

營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，10年前收治過一個案，35歲工程師罹患大腸癌第3期併發肝轉移，求診討論營養療法時，認了自己是典型的肉食主義者，尤其是牛排、牛肉麵都是他的最愛，另也喜歡吃培根、香腸等加工肉品，罹癌後才開始吃素。醫師認為，「這些都跟他的大腸癌脫不了關係。」

提到紅肉之所以與腫瘤有關的原因，劉博仁說明，可能是因裡面的血紅素、亞硝胺、多環芳香烴或是異環胺等，其中血紅素的鐵因會產生較高的自由基反應，恐和細胞癌變有關；另外，紅肉過量的油脂會刺激消化脂肪的膽酸分泌，而膽酸會被腸道壞菌轉變成致癌的次級膽酸，這也是紅肉可能致癌的機制之一。

姑且不論上述流行病學調查的準確性如何，劉博仁強調「能少吃就少吃！」最起碼加工肉品能不碰就不碰，而紅肉攝取總量一週也不要超過500克，平均每天勿吃超過一個手掌大小的量。

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