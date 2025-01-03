創新台灣味　黑橋牌「格蘭利威」共譜台味新章！

▲黑橋牌聯手單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威(The Glenlivet) 推出創新台味聯名禮盒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

作為肉品專家，黑橋牌以精湛的工藝和嚴選原料，創作出台灣家庭圍爐年菜和送禮時不可或缺的台灣味代表，呈現最道地的年節味道，今年不僅攜手蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威(The Glenlivet)，首度跨界聯名推出醇臻禮盒，共譜台味新章。

另外也推出精選台灣嫩鵝肝搭配台灣黑豬肉，經72小時熟成的-黑豬鵝肝腸。更有特選海味帆立貝、SAS干貝、黑橋牌招牌臘腸以及義大利黑松露醬的黑松露帆立貝蘿蔔糕，讓年節必備的蘿蔔糕吃出新高度。集結經典肉品乾貨的蘭心馥貴禮盒，象徵成功與永恆的高雅燙金蘭花，更能顯出送禮者的用心與不凡。

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黑橋牌指出，格蘭利威以「創 新自我」品牌主張為核心精神，始終懷抱對於台灣市場的極高重視，為台灣量身打造，經300位台灣老饕認證的「格蘭利威12年首席三桶」，在美國橡木桶中完整熟成12年，再取部分轉桶至初次填裝蘭姆桶和初次填裝波本桶，匯聚黃金三桶完美比例，堆疊出層次豐厚的熱帶花果香。黑橋牌獨家嚴選為台味而生的「格蘭利威12年首席三桶」威士忌，初次填裝蘭姆桶的龍眼乾、土鳳梨等果香融合初次填裝波本桶的蜂蜜奶香，馥郁香濃的威士忌襯托出台灣精選肉品的原汁原味，讓人一嚐難忘。醇厚的焦糖香氣，入口後肉品的鮮甜口感，而後醇厚酒體與肉品的多汁完美融合，散發蜜糖韻味。威士忌香腸-黑橋牌香腸係台灣美食代表之作，每一口咀嚼都是優質豬肉融合香醇威士忌的真實韻味。

而威士忌條子肉乾，挑選優質豬肉，並選用「格蘭利威12年首席三桶」威士忌，融入黑橋牌豬肉乾的傳家製程，自然醃製16個小時以上，並搭配兩段式烘烤鎖住肉汁，每一口都吃得到優質豬肉帶出香醇威士忌與熱帶果香的風味層次。

威士忌小香腸肉乾，係以黑橋牌經典小香腸造型呈現豬肉乾，並選用「格蘭利威12年首席三桶」威士忌，透過香醇威士忌融合肉品的醇厚，口感扎實每一口都超滿足，大人味零食首選！此外，威士忌牛肉乾，選用澳洲肩胛里肌牛肉直接刨片，並選用「格蘭利威12年首席三桶」威士忌長時間滷煮，低溫烘烤造就肉質厚實汁潤不乾澀。

今年更有威士忌聯名禮盒-醇臻禮盒，禮盒流暢的線條設計與質感盡顯不凡，獨家選用橫掃國際世界威士忌大獎的「格蘭利威12年首席三桶」，讓威士忌化身料理靈魂，將美國橡木桶、蘭姆桶和波本桶的獨特氣息自由拆解組合，酒液中熱帶奔放的果香和經典花香百搭順口，賦予肉品飽滿香氣與深度，顛覆台味再創新品味！是年節送禮選品最佳首選，代表送禮者不凡的品味與格調。