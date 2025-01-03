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竹南科學園區上班族當心！中華路新增測速照相桿　2／1起執法

▲因應竹南科學園區交通違規件數攀升，警方在竹南鎮中華路240號前新設固定式測速照相桿。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲因應竹南科學園區交通違規件數攀升，警方在竹南鎮中華路240號前新設固定式測速照相桿。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南科學園區上班族要注意！警方鑑於園區交通流量大，在竹南鎮中華路240號前新設固定式測速照相桿，並自2月1日起啟用執法，成為園區週邊第5支照相桿，希望降低超速違規件數和傷亡事故發生。

苗栗縣警察局交通隊說，竹南科學園區每日車流量大，東側的台1線（中華路）、西側台13線（公義路）交通事故逐漸攀升，為防制事故發生，目前已在週邊的台1線與科學路口（闖紅燈、南向北）、台1線與科東二路口（闖紅燈、北向南）、竹南鎮中華路240號前（測速、速限60）和竹南鎮公義路1557號前（測速、速限60）設置固定式測速照相桿，中華路240號前（京元電子北側）為園區週邊第5支照相桿（速限60公里）。

▲因應竹南科學園區交通違規件數攀升，警方在竹南鎮中華路240號前新設固定式測速照相桿。（圖／苗栗縣警察局提供）

警方統計，竹南鎮地區113年A1類（死亡）交通事故計有8件、A2類（受傷）交通事故計有1,564件，雖然警方執行各項防制交通事故勤務作為下，交通事故件數雖有下降之趨勢，但超速違規仍為主要肇事因素之一，考量警力有限，為減輕員警負擔，將利用全年無休的固定式測速照相設備在該路段（速限60公里）輔助執法，持續強化行車速度管理，以有效防制違規肇事、改善行車秩序。

苗栗縣警察局長陳世煌表示，在易肇事路段設置測速照相設備，主要考量藉此降低交通事故肇事率，非以取締為主要目的；此外，農曆春節即將到來，呼籲用路人養成遵守交通規則的好習慣，共同維護交通安全與順暢。

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