彰化「清水那方」勒令停業！老闆帶30員工抗議　怒控：縣府詐騙

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府委外OT民營「清水那方」溫泉露營區地，因遭檢舉爆出多項設施涉及違建，遭裁罰3,530萬元終止契約，今(3日)業者與員工拉白布條抗議「縣府是詐騙集團」，並遞交陳情書，有30多個家庭員工有的揹房貸、家中還有剛出生的嬰兒要撫養，甚至還有60歲廚師每天騎機車從南投到彰化上班，過年前面臨失業，陷入一片愁雲慘霧中。

▲彰化「清水那方」拉白布條抗議縣府。（圖／記者唐詠絮攝）

今天業者與員工聚集，先到園區大門前拉上白布條抗議「縣府濫權」、「違反信賴保證」、「縣府是真詐騙」，前縣議員賴澤民也到現場聲援，隨後到縣府前抗議，並陳情希望彰化縣政府應回歸促參案件的精神及約定，立即撤銷

對帳篷、旅宿及強制接管之不當違法處分；恢復水電，讓清水匯公司得以繼續經營；並賠償不當行為損害，懲處失職人員。

▲彰化清水那方拉白布條抗議縣府。（圖／記者唐詠絮攝）

業者氣憤表示，「水費、土地租金及電費都合理繳納」縣府卻硬凹說，我們積欠300多萬，將我們打造成一個奸商、「溫泉池仍在漏水、下面是種電、萬一發生事情、不是電死人就是爆炸」縣府卻遲遲不修理點交，明明就是在掩飾溫泉弊案。

▲彰化清水那方大門貼上暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

業者強調，彰化縣政府不僅違反契約，濫用公權力，強迫我們接受不公平的處罰，甚至要強制接管，城觀處不願承認自己溫泉區的設施瑕疵，反而用強制手段逼迫退出經營。園區員工面臨年前失業困境，業者指出，員工們跟著他一起打拚，從無到有、一定會先給予資遣，員工相信老闆一定克服難關。

▲彰化清水那方溫泉區未點交。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府表示，清水匯公司於「彰化縣社頭清水岩溫泉露營區委託營運OT案」營運期間，因違章建築未改善，業經台中高等行政法院於11月25日裁定，業者聲請停止拆除無理由，已於12月下旬完成拆除，另溫泉區未點交、生態區未依約開放、不當得利未返還等11項重大違約，經縣府3次以上通知逾期未改善，縣府已於2024年12月27日與廠商終止契約。其餘事項，也將陸續透過法律程序解決。

縣府城觀處指出，廠商遭縣府裁罰違約金3,530萬元，迄今均未繳納，經縣府向彰化地方法院聲請強制執行，彰化地院民事執行處函覆該公司名下無財產可供執行，恐難繼續營運園區。另外，清水匯公司官網之線上訂房系統，直接連結到其股東所經營之「淳浥旅行社」進行交易，縣府依據契約之財務檢查權，多次要求該公司提供真實營收數字，均拒絕提供，嚴重影響權利金收入及公共利益，此部分也將相關資料移請國稅局協助調查。