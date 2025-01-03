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斥資1.2億！全台最美五星級中醫　信義馬光中醫診所開幕

▲全台最美五星級中醫診所「信義馬光中醫診所」開幕，500坪寬敞空間、挑高3層樓藏書閣，顛覆傳統中醫印象。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

南台灣知名連鎖中醫診所馬光中醫，35週年之際正式插旗北台灣，在最具指標性的信義商圈開設台北首間品牌旗艦院，佔地500坪寬敞空間、挑高3層樓的藏書閣搭配學問樹，溫潤木質調融入簡單俐落的現代都市感，宛如一座網紅圖書館，由外到內美出新高度，也顛覆了傳統中醫診所的刻板印象。

▲▼斥資1.2億！全台最美五星級中醫 馬光「藏書閣」信義旗艦院開幕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲信義馬光中醫診所盛大開幕。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

看診民眾黃小姐表示，「有別於以往的中醫診所，可能相對來說環境比較昏暗、狹窄一點，這邊空間設計很棒，明亮整潔、採光非常好，等候期間還有書籍可以閱讀。」另一位民眾徐先生則大讚診所人員，「其實有被嚇到！就是一進來的時候，不管是櫃台或護理師都很熱情招呼，能感受到與其它中醫診所的明顯差異。」

▲▼斥資1.2億！全台最美五星級中醫 馬光「藏書閣」信義旗艦院開幕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼挑高3層樓的藏書閣搭配學問樹，顛覆傳統中醫診所印象。

▲▼斥資1.2億！全台最美五星級中醫 馬光「藏書閣」信義旗艦院開幕。（圖／記者謝盛帆攝）

4層樓高的信義馬光中醫診所，緊鄰地標台北101，從設計、裝潢到硬體配置，以最高規格打造「全台最美中醫診所」，品牌公關經理陳鐿之指出，馬光在全台已有22家中醫診所，今年首度在台北開設第23間，選址信義區，是看重其人文匯集、地段精華的優勢。籌備超過一年、耗資近1.2億元，目前總共設有12個診間，並與屏東的閱讀文創品牌跨界合作，希望藉由書香氣息，讓大台北民眾感受最不一樣的中醫文化。

▲▼斥資1.2億！全台最美五星級中醫 馬光「藏書閣」信義旗艦院開幕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼馬光中醫主打首創顧客關係管理部門與全預約制。

▲▼斥資1.2億！全台最美五星級中醫 馬光「藏書閣」信義旗艦院開幕。（圖／記者謝盛帆攝）

馬光中醫更主打五星級服務，領先業界首創「顧客關係管理部門（CRM）」與「全預約制」，一方面以主動關懷、奉茶禮遇等方式，幫患者卸下壓力，另一方面則改善了看診久候的狀況。陳鐿之進一步說明，「CRM」是希望像朋友一樣，讓民眾來到院所能享受暖心又貼心的服務；而「全預約制」是可透過APP、網路或電話提前預約，於10-15分鐘前抵達即可，方便快速看診、減少等待時間，同時獲得最好的醫療服務。

▲▼斥資1.2億！全台最美五星級中醫 馬光「藏書閣」信義旗艦院開幕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼醫病也醫心！馬光環境友善服務有溫度。

▲▼斥資1.2億！全台最美五星級中醫 馬光「藏書閣」信義旗艦院開幕。（圖／記者謝盛帆攝）

以「善待患者」為初心，醫病也醫心！馬光展現硬實力更發揮軟實力，目標未來5年內，在雙北開設10間診所，持續提供有溫度的看診服務與友善的候診環境，成為「台灣中醫第一品牌」。

【信義馬光中醫診所】
地址：台北市信義區莊敬路8號
電話：02-2700-0599

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關鍵字：

中醫診所馬光醫療信義商圈旗艦五星級藏書閣學問樹CRM

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