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龍岡國小校犬14歲生日　收到逾500份生日卡感恩校園陪伴

▲龍岡國小校犬14歲生日

▲龍岡國小校犬14歲生日，收到逾500份生日卡。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍岡國小在教育局的指導下，日前結合歲末感恩祝福課程，為校犬「來玩」與「來瘋」舉辦生日派對，慶祝牠們14歲生日。這兩隻陪伴校園多年的忠實夥伴，不僅是學生們心中的英雄，更是生命教育的最佳代言人。期透過這場活動，師生共同回顧與校犬相處的點滴，學習如何尊重生命、關愛他人，感恩校園內的陪伴。

龍岡國小2日表示，「來玩」與「來瘋」是迷途的浪浪，因緣際會被學校收留，從此成為校園的一員。14年來，牠們不僅守護校園安全，也參與多場學校活動，是學生心中不可或缺的「夥伴」與「家人」。

▲龍岡國小校犬14歲生日

▲自治市幹部為校犬準備生日蛋糕。（圖／教育局提供）

為了讓這次的生日會更具意義，師生們策劃多項活動，包含製作手工生日卡片、撰寫祝福詞，以及準備生日蛋糕。師生還剪輯了一段紀錄校犬成長的影片，展示「來玩」與「來瘋」這些年來在校園生活中的點滴，透過照片和文字，回顧牠們如何陪伴大家度過每一個日常。

負責致感謝詞的二年級黃亮博說：「來玩和來瘋每次都會在下課時陪我們玩，感覺就像多了兩位好朋友。」六年級許樂頤也表示：「從小時候看著牠們長大，到現在漸漸變老了，感謝牠們陪伴我七年(從幼兒園)，我永遠不會忘記牠們的。」

▲龍岡國小校犬14歲生日

▲校長、家長會長和小朋友與校犬一起切蛋糕。（圖／教育局提供）

為了結合國際教育的內容，活動中也邀請了小朋友用不同國家的語言來說「生日快樂」，並由老師介紹了不同國家慶祝生日的方式。例如，印尼有壽星切薑黃飯給長輩的傳統，韓國則有喝海帶湯的習俗。這些習俗都有一個共通點，就是表達父母親感恩之意。

此外，小朋友設計的生日卡片中，也用各國語言寫下了給校犬的生日祝福。統計下來，兩隻校犬收到了超過500份的生日卡片，充分展現了學生的創意與感恩之心。

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