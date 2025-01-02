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「行人庇護島」變陷阱！台中2個月16車自撞　 消基會籲設反光條

▲▼行人庇護島又出事！高雄男不熟路況撞上去，車頭慘毀畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲汽車撞行人庇護島事件頻傳，消基會呼籲增設反光條。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許敏溶／台北報導

行人《帝王條款》已滿周年。消基會今（2日）指出，新制效果未如預期，反而引發新問題，包括行穿線退縮及增設行人庇護島，成為駕駛新危險區域，建議政府在庇護島增設反光條，針對行人正確交通行為及違規認定，應做更完整明確定義及積極教育宣導，提高行人正確知識，執法機關才能對違規用路人開罰。

台灣曾被國際媒體CNN評為「行人地獄」，政府在2023年底推動行人《帝王條款》。但消基會表示，根據交通部統計2024年上半年行人死亡肇因，車輛未依規定暫停讓行人先行占比22.6%，而行人未依標誌或標線穿越道路及未依號誌或手勢指揮（示）穿越道路共佔比22.1%。其中過半（52%）事故發生在路口，顯示人車爭道問題，以及行人對於正確交通行為的認識不足。

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消基會指出，《帝王條款》已滿周年，政府也提出穿線退縮及增設行人庇護島措施，原本是希望減少行人事故，但光在台中市北區，短短兩個月內就發生16起汽車左轉自撞行人庇護島事故，新措施反而成為駕駛的新危險區域。

因此，消基會建議，政府應在行穿線退縮及增設行人庇護島時，加強對行人庇護島的設計與標示，增設反光條等可視性高的標識設施，提升在夜間或光線不足時的可見性，既能保障行人的安全，也可減少駕駛者因視線受阻而發生的意外。

此外，去年6月底「道路交通管理處罰條例」34條修正案正式上路，駕駛在行人穿越道、可供行人穿越交叉路口等地方應暫停讓行人先行通過。消基會指出，新規定實施初期就引發不少爭議，例如行人邊滑手機邊過馬路，連救護車鳴笛通過時，行人也持續走在行人穿越道上，此行為不僅危及自身安全，也延誤救援時間。更有少數行人對於新法規理解不夠完整正確，誤認為即使自己違規，駕駛也應無條件禮讓行人，這樣認知降低行人對自身風險警覺，進而導致憾事發生。

消基會呼籲，政府主管機關對目前行人正確交通行為及違規認定，應做更完整明確定義及更積極的教育宣導，例如：在行人穿越道上走到一半變紅燈行人是否可以繼續行走，或者在黃網線路口如未設置行穿線是否可以穿越道路，有了明確定義，行人才有所依循，做出正確判斷，執法機關也才能以此為據對違規用路人進行開罰。

消基會也建議，政府應推動行人在規劃設計的行人空間，例如人行道及行穿線應盡量靠右行走，避免行人在行人空間交通打結，這樣可以減少行人停留在行穿線上的時間，從而提升安全性。而除了法律規範與設施改善外，行人安全教育同樣重要。

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關鍵字：

帝王條款消基會行人庇護島行穿線退縮

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