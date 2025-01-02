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凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

凱特王妃過去一年鮮少出席公開場合，但每當她出現，她所穿的衣服總是焦點。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃過去一年鮮少出席公開場合，但每當她出現，她所穿的衣服總是焦點。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

2024年對英國凱特王妃（Kate Middleton）而言是非常不容易的一年，年初接受腹部手術，之後被診斷罹癌，並歷經9個月化療，一整年鮮少公開亮相。即便如此，凱特王妃每次現身依然「高衣Q」，透過穿搭穿傳遞堅強、優雅形象。

凱特王妃去年3月宣布罹癌，便退出公眾視野，直到6月首度回歸，出席白金漢宮的皇家閱兵典禮。根據《WWD》報導，當時凱特身穿Jenny Packham白色洋裝，頭戴大圓帽，一展高雅氣質。

凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

▲凱特王妃經過半年休養，6月現身皇家閱兵儀式。（翻攝 princeandprincessofwales IG）

7月，凱特王妃出席溫布頓男單決賽，穿一身英國品牌Safiyaa紫色洋裝，當她現身皇家包廂時，現場報以如雷掌聲。根據時尚行銷公司「Launchmetrics」數據，凱特王妃為Safiyaa紫帶來了高達480萬美元（約新台幣1.5億元）的媒體影響價值（Media Impact Value，簡稱MIV）。

凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

▲凱特王妃7月亮相溫布頓男單決賽，穿Safiyaa紫色洋裝，為品牌帶來1.5億元的媒體影響價值。（翻攝 princeandprincessofwales IG）

凱特王妃9月透過影片宣布完成化療，影片中她穿Veronica Beard印花連身裙，她說：「雖然我已經完成了化療，但治癒和完全康復的道路還很漫長，我必須繼續度過每一天。」並期待重返工作崗位，在未來盡可能參與公共活動。

凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

▲凱特王妃9月宣布完成化療，穿Veronica Beard印花連身裙，展現生活一面。（翻攝 princeandprincessofwales IG）

10月，凱特王妃逐步回歸王室工作，在一次行程中，她穿Alexander McQueen咖色長外套、酒紅色 Whistles 連身裙，帶有秋意。到了11月，凱特王妃參與皇家英國退伍軍人紀念音樂會時，她穿Alexander McQueen黑色大衣裙裝，搭配珍珠首飾，展現了莊重與優雅的完美平衡。同月，她在國殤紀念活動上選穿Catherine Walker軍事風大衣，致敬傳統。

凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

▲凱特王妃10月回歸王室工作，穿Alexander McQueen咖色大衣，秋意十足。（翻攝 princeandprincessofwales IG）

凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

▲凱特王妃11月出席國殤紀念日活動，穿Catherine Walker黑色軍事風大衣，莊嚴肅穆。（翻攝 princeandprincessofwales IG）

12月初，凱特王妃與夫婿威廉王子（Prince William）在倫敦接待卡達埃米爾夫婦，她穿Alexander McQueen酒紅色訂製外套，被解讀是在向卡達的酒紅色、白色國旗配色致敬，展現她拿手的「時尚外交」。

凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

▲凱特王妃12月初穿Alexander McQueen酒紅色訂製外套，接待卡達埃米爾夫婦，展現「時尚外交」。（翻攝 princeandprincessofwales IG）

凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

▲凱特王妃12月中穿一身Alexander McQueen紅大衣，出席耶誕音樂會。（翻攝 princeandprincessofwales IG）

凱特王妃抗癌1年依舊高衣Q　「這件衣服」帶財1.5億元

▲耶誕節當天，凱特王妃再度穿上愛牌Alexander McQueen綠色大衣，相當應景。（翻攝X@MeghansMole）

隨著耶誕節到來，凱特王妃12月中在自己籌劃的耶誕歌頌音樂會上，以一身Alexander McQueen紅色大衣亮相，相當應景，同時搭配已故伊莉莎白女王的珍珠飾品，向女王致敬。耶誕節當日，她再度穿一身綠色Alexander McQueen羊毛大衣，相當有節日氣息。

從凱特王妃過去一年的穿搭中可見，Alexander McQueen、Jenny Packham仍是她的最愛，這些服裝展現她一貫的優雅品味，不斷發揮自己的時尚影響力。


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