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大陸 大陸焦點 特派現場

跨年過世！抗癌網紅希希不敵肝癌　妻子哽咽：最後想陪女兒玩

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抗癌網紅「希希小演員」的妻子近日證實，丈夫在2024最後一天的凌晨5點05分，不敵肝癌安詳離世了，年僅39歲。她表示，丈夫生前看到女兒到醫院探望他，相當開心，還忍著病痛陪女兒玩，「目前已將希希的遺體捐獻出去。」

據《瀟湘晨報》報導，希希的妻子發表訃聞，「各位親朋好友，希希於2024年12月31日05點05分抗癌之路結束了，享年39歲！他選擇了遺體捐獻，沒有追悼，他稱視力5.0的眼睛，隨他而去太浪費了，希望把眼角膜給其他需要的人。」

▲抗癌部落客希希生前的照片。（圖／翻攝自微博）

▲抗癌部落客希希生前的照片。（圖／翻攝自微博）

希希的妻子表示，丈夫29日凌晨出現輕微肝性腦病症狀，「下午2個女兒去看他時，特別高興，他知道孩子來了，想要去陪孩子玩。」

她哽咽說道，丈夫在30日凌晨陷入重度昏迷，醫師將導管都拔了，「31日凌晨走得很安詳，他不想給我們添麻煩，也確實沒麻煩到我們，5點離開，2024年最後一天出院，我也不用幫他續保險了。」

▲▼抗癌部落客希希肝癌過世。（圖／翻攝自微博）

▲▼希希直至最後，仍在陪伴女兒。（圖／翻攝自微博）

▲▼希希直至最後，仍在陪伴女兒。（圖／翻攝自微博）

▲▼希希直至最後，仍在陪伴女兒。（圖／翻攝自微博）

▲希希直至最後，仍在陪伴女兒玩。（圖／翻攝自微博，上同）

希希的帳號時常分享，抗癌過程中，與女兒們的互動。影片中，孩子不斷喊著，「我愛你爸爸、我喜歡你爸爸。」

相關消息也令網友們直呼，十分不捨，「孩子的媽加油，悲傷過後，帶著孩子向前看」、「生命多麼脆弱啊」、「人間疾苦，願天堂沒有病痛，一路走好」、「可惜了，太年輕了」、「看過他的影片，很堅強樂觀，一路走好，安息」、「願逝者安息，生者堅強」。

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