要讓柯文哲獨吃年夜飯？北院3度開羈押庭　法界曝：押滿也審不完

▲北檢認為柯文哲等4人仍有高度串證可能。（圖／CTWANT）

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前台北市長柯文哲涉及京華城案、政治獻金案，台北地檢署日前偵查終結，依涉犯收賄、圖利、公益侵占、背信等4罪將他起訴，台北地院以7000萬元裁定柯文哲二度交保後，檢方再度抗告成功，由於台灣高等法院發回更裁，北院今（2日）晚間6時將再度召開羈押庭。對此，司法界認為，就算柯文哲羈押期滿，京華城案也「審不完」。

根據現行《刑事訴訟法》第108條規定，羈押被告偵查中不得逾2個月，審判中不得逾3個月，「延長羈押」審判中每次不得逾2個月；如所犯最重本刑為「10年以下有期徒刑」，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限。

根據《刑事妥速審判法》第5條規定，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，第一、二審延長羈押次數以6次為限，第三審以1次為限，若案件經最高法院發回更審，次數則重新計算，但總羈押期仍不得逾8年，一旦羈押期間已滿，若仍未判決確定，將視為撤銷羈押，法院須當即釋放被告。

柯文哲因京華城案遭檢方起訴，具體求刑28年6個月，適用最重本刑「逾有期徒刑10年」，意味著柯文哲首次羈押為3個月、延長羈押2個月共6次，羈押期最多僅15個月。不過法界人士認為，京華城容積率弊案牽扯甚廣、錯綜複雜，北院根本無法在短短的1年3月羈押期中審結宣判，因此就算柯文哲羈押期滿，京華城案也審不完。

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