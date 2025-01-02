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高科大試卷驚見簡體字！師名片印「中國台灣」　校友議員怒了

▲高雄科技大學楠梓校區。（圖／高科大提供）

▲高雄科技大學水產養殖系考卷出現通篇簡體字，引發熱議。（圖／高科大提供）

記者許宥孺／高雄報導

有學生拍下照片，指國立高雄科技大學水產養殖系的段考考卷竟全部使用簡體字，沒想到同校應英系學生也表示，系所考卷也有相同情況；此外，化工系的兼任教師還被揪出名片上的通訊竟印「中國台灣」，引發網友質疑「統戰勢力深入到校園」。身為校友的台灣基進議員張博洋則怒批：「國立科大聘中國台灣省教授，傳出去能聽嗎？」對此，校方今天（2日）一一做出解釋。

高雄科技大學水產養殖系試卷上出現離譜疏失，整張考卷通通是簡體字，有學生拍下後放上社群threads，網友直呼「太誇張了」、「教育部應該要查一下」、「我擔憂的統戰勢力深入到校園，果然成真了」、「連大專院校都被統了」。

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貼文底下還釣出同校應用英語系學生，指出英文翻譯課程內容真的是超想吐，仔細看考卷試題，有一半的考卷內容也是簡體字題目。學生向老師反應後，老師竟回：「把他當成學另一種語言不就好了，是你太敏感。」學生表示，有嘗試通報教育部但似乎需要更多資料，而且會通報老師，後續就沒有再動作。

▲高科大兼任講師名片通訊地印「中國台灣省」。（圖／翻攝自網頁）

▲高科大兼任講師名片通訊地印「中國台灣省」。（圖／翻攝自網頁）

此外，還有網友翻出現任化學工程與材料工程系的陳姓兼任講師，同時也是高科大校友總會化材系會長，他在網路上放上的名片，通訊地址竟寫是「中國台灣省」，也讓網友直搖頭。

校方對此表示，水產養殖系部分，動物組織學目前國內經查沒有繁體中文版教科書，因此授課老師是統整其他語言版本的教材資料（包含英文、中文、以及產業實務內容）作為上課素材。老師在考試時，一時不察直接引用中國教科書內的練習試題內容作為考卷。由於該課程原授課教師進行學期教授休假，因此外聘兼任教師授課，高科大將會再檢視老師（包含外聘老師）的授課及評量方式，並加強宣導。

應英系部分，這是翻譯課上課教材，非考卷。翻譯本就牽涉多國語言互翻，包括可能面臨簡體中文的案例，因此學校尊重老師課程設計與規劃，但建議仍盡量以正體中文為佳。

校友部分，校友個人印製名片屬個人意願行為，本持中立立場，本校尊重個人言論自由行為。教育部法規部分，教育部目前並無針對大學出題限定語言版本，本校會加強相關宣導。

▲台灣基進高雄市議員張博洋 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣基進高雄市議員張博洋 。（圖／記者許宥孺翻攝）

台灣基進高雄市議員張博洋對此表示，身為高科大98級校友，對母校傳出如此負面的消息感到相當遺憾，類似情勢絕對不會只有在一間科大發生，建議教育部進行全國大專院校教授的通盤性稽查，揪出躲在教育體系裡面的中共代理人。

張博洋說，兼任教授就是一般常說的「業師」，業師的公司如果有在台灣、中國兩地做生意，通常會為了生意上的方便把名片印成簡體字，但是此案是把台灣學校的校名跟中國台灣省字樣放在一起，那就真的「方便過頭了」，國立科大聘中國台灣省教授，傳出去能聽嗎？

張博洋認為，中共教育統戰行之有年，從早期在大專院校舉辦「中華兒女兩岸交流青年團」到利用台商投資為媒介、產學合作為理由進行學術滲透，根本無孔不入，簡體字考卷、台灣省名片，都算是檯面上比較「沒在怕」的教授的行為，賴政府如果要認真查教育統戰滲透這一塊，後面絕對可以挖出一座山。

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