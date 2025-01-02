114年公務人員初等考試1／4屏東大同高中登場　陪考須先申請

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

114年公務人員初等考試，於1月4日舉行，屏東考區設於屏東縣立大同高級中學（屏東市和平路429號）。

屏東縣政府為服務屏東地區鄉親，首度協助考選部於屏東設置公務人員初等考試考區，提供完善舒適的應考環境。這項考試全國共有屏東等15個考區同時舉行，應考人數計15,583人（屏東考區515人），公告暫定需用名額合計528名，預估平均錄取率為3.9﹪。

這項考試之考試通知書請於國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目開放下載。考前一天不開放進入試區查看試場，應考人如欲了解試場位置，可於考試當日於試區公布欄查看，或至國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下瀏覽；另為便利應考人快速連結上述頁面，也在考試通知書增設QRcode，掃描後點選試區，即可查看試場所處位置。

自112年起，國家考試期間不開放陪考，僅限行動不便或懷孕之應考人，得事先申請陪考，且一律採事先申請機制，不接受考試當天臨時提出申請，若有陪考人則須出示同意陪考通知書及本人身分證件，俾提供試區工作人員查驗。

縣府人事處特別提醒應考人，務必攜帶國民身分證或具有照片足資證明身分證件，應試科目如為測驗式試題，應自備2B鉛筆及橡皮擦、考試時不得攜帶無線電通訊設備（如行動電話、智慧眼鏡、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等）入場應試，以免遭受扣分處分。本次考試期間未開放考生停車位。另試區附近交通流量大，易造成塞車，請應考人多加利用大眾運輸工具前往試場，並寬估到場時間，以免延誤進場應試。

考試期間考生停車及交通參考路線：

屏東客運：513號公車至「大同高中2站」下車。

屏東縣大同國中周邊道路停車格。

「屏東縣政府~貼心小叮嚀」

屏東考區—屏東縣立大同高級中學

地址：屏東市和平路429號

電話：08-7663916(總機)

攜帶證件：考試通知書、身分證件、2B鉛筆等應試用文具

第一節考試時間：114年1月4日上午8：40進場、9：00考試開始。