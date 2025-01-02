婦產部C教授性騷尚未懲處！台大院長強調沒拖延　校方本月處置

▲衛福部長邱泰源（左一）、台大醫院院長吳明賢（左二）、台大醫院副院長高淑芬（左三）回應台大婦產部C教授性騷案件。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部權威醫師C教授爆出性騷擾住院醫師，雖然院方調查性騷成立，且建議記大過處分，但流程拖快一年仍未對C教授懲處。今日朝野立委紛紛關心本案，台大醫院院長吳明賢表示，院方去年2月知道相關情況即展開調查，6月做出懲處送台大校方。台大主秘王大銘表示，整體程序已經完成，本月校教評會議會進行懲處。

民眾黨立委陳昭姿批評，「台大校本部接獲投訴案之後，和院方兩邊推來推去，到底是誰想隱瞞？誰想拖延？到現在沒有正式懲處。」民進黨立委林月琴也質疑，本案件在前年12月有受害者向台大院方檢舉才爆發，然而到去年2月才開始調查。國民黨立委陳菁徽直言，這次性騷案件處理荒腔走板，她接獲許多女醫師陳情，受害者甚至得看身心科，而網路上已經有人說台大醫院暱稱是「性騷醫院」。

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台大醫院院長吳明賢澄清，這起案件沒有申訴人，是副院長、性平會主任委員高淑芬去年2月1日收到受害者學生簡訊，隔日向他報告之後馬上成立工作小組立案，中間經過6次調查報告、兩次委員會討論，最後經過考績會，於6月做出懲處建議記一大過。

吳明賢表示，台大醫院前年12月並未接到投訴，而在高副院長接獲相關訊息之後，因為受害者不願出面，院方以「雇主知悉」方式主動積極調查，且期間院方已請C教授與住院醫師分開，一切依法行政，沒有受到任何壓力與關說。陳菁徽質疑，「立案時未通知校方？」吳明賢回應，院方是去年6月份完成調查之後通知校方，也依法通知北市府相關單位。

台灣大學主秘王大銘表示，校方去年6月收到報告，7月開教評會做後面程序確認，因為台大校方也有性平會，要怎麼再報告確認與釐清等事宜還需處理。陳菁徽反問院方報告還有什麼要釐清之處，王大銘強調是程序問題，到了學校後牽涉後續懲處問題，校教評會就需要性平會報告，進行釐清，現在整個程序已經走完，下次校教評會議就會做出懲處，會於這個月開會。