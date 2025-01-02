台中白車撞路邊3車！第一輛被鏟後輪懸空　肇事駕駛稱恍神

記者鄧木卿／台中報導

台中市37歲吳姓男子昨（1）日開車行經北屯區景賢路時，竟追撞停放在路邊的3輛自小客車，第1輛車硬生生被鏟起、後車身懸空；吳男辯稱恍神，不知怎麼撞的，酒測值0，詳細肇事原因由鑑定單位研判。

▲▼男子駕駛白色車撞毀3車，還鏟起1輛黑色車，辯稱恍神造成。（圖／民眾提供，下同）

警五分局昨天下午5點12分獲報，北屯區景賢路近祥順東路口發生自小客追撞路邊3輛車的意外，吳男開車行經事發地時，自稱恍神，失控撞擊停放在路邊停車格內的3輛車，還好無人受傷。