遭台北101煙火「炸傷眼睛」！正妹痛喊：2025第一衰　

▲台北101煙火傳出炸傷民眾眼睛。（左翻攝賈永婕臉書、右翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

由台北101籌劃的跨年煙火已落幕，未料卻陸續傳出意外。一名女網友在社群平台發文，表示被101煙火炸傷眼睛，眼睛痛到睜不開，讓她大嘆：「2025第一衰」。

一名翁姓女網友昨（1日）在Threads發文：「2025的第一天，被煙火砸到眼睛⋯還好有陌生人的生理食鹽水，不知道在脆找不找得到那個漂亮女生，謝謝妳????！」並貼出影片，只見她蹲在地上，一名女子正在幫她點生理食鹽水。

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另外，她也在擁有破萬追蹤的IG貼出限時動態，透露自己當晚是在台北101附近看煙火，第一則動態她說：「為什麼大家拍到的101煙火都那麼美啊 ？？？我拍到的是一堆掉下來的煙火灰。」

接著在另一則動態貼出被好心人救援影片說：「嗯然後下一秒煙火灰就掉到我眼睛裡了。2025第一衰，還好有路人的生理食鹽水不然我那時候痛到眼睛睜不開。」

▲台北101煙火砸傷翁姓女子眼睛。（翻攝Threads）

▲翁女透露自己在101附近看跨年煙火。（翻攝IG）

▲翁女透露被101煙火砸傷眼睛，直呼是2025第一衰。（翻攝IG）

▲台北101在跨年夜當天失火。（翻攝Threads）

翁女的貼文在Threads吸引3萬人按讚，當天幫她點生理食鹽水的好心人現身留言：「看到了(>﹏<)！！！！ 是我 希望你眼睛沒事☆ 新年快樂。」其他網友則驚呼「好危險唷。太可怕了吧！」並建議她去看眼科，「記得看眼科比較安全」、「你要去看醫生，留下醫療證明，之後怎麼了就申請國賠」。

除了煙火炸傷人眼，也有民眾拍下跨年夜當天，台北101某層樓失火畫面，在Threads發文：「看完旁邊有人跟消防局人員 說101燒起來了 還真的有燒 幸好最後是有滅掉。」

事實上，台北101董事長賈永婕昨在臉書透露，其實今年煙火本來應該更美，原本有一個總共6,000發的煙火，會停留在空中的時間比較長色彩特別璀璨，但因無法排除掉落的安全疑慮，在施放3天前被賈永婕斷然取消。怎料仍傳出意外。



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