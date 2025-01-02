AI代理生成廣告企劃1人抵7人　50分鐘完成獲奧美、凱絡青睞

▲艾思智創以廣告行銷為出發點打造AI代理平台，獲得知名行銷公司奧美、凱絡、邁肯等青睞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

AI代理（AI Agent）讓人工智慧應用擴大至電商、零售、醫療與客服等領域，商機無可限量，吸引大咖們全力布局，而台廠則站在巨人肩膀上，如新創公司艾思智創就是從廣告行銷市場搶進卡位，更成功取得奧美、凱絡等知名廣告公司青睞。

雲端大咖紛加速AI代理新應用，台灣業者也不惶多讓，像是一家由2位台灣囝仔加1位中國成員組成、成立於上海的艾思智創（2024年在台灣設立分公司），也受到不少矚目。艾思智創以廣告行銷為出發點打造AI代理平台-ADGo，鎖定的是自動生成創意文案的技術，「（該平台）在上海上市（開賣）後，3個月就取得人民幣上百萬元銷售額。」艾思智創共同創辦人鄧耀中自豪地說。在台灣，包括奧美、凱絡、邁肯等指標性廣告行銷公司，也都是艾思智創的客戶。

鄧耀中透露，該公司打造的AI代理平台整合了OpenAI、亞馬遜、Google、阿里巴巴等多家業者的大語言模型，依據不同模型的特性，找出適合的應用場景與對應的AI代理，最後再將其全部整合再一起，搭配自身的Know-how，實現真實對話場景所需的工作流。

「透過我們的平台，1個人就能完成廣告行銷企劃，過程只需要4、50分鐘，而且內容有趣好用，比起過去需要7至8人團隊共同執行，且耗時70~90小時，在效率、成果都大幅提升。」鄧耀中驕傲地說。

當被問及艾思智創的競爭對手？艾思智創創辦人暨執行長居大維說道，AIGC（人工智慧生成內容）在行銷領域就相當是一個重災區，早就有需多人藉由AIGC的工具解決許多不同問題，但解決前端創意的人卻很少，而艾思智創的方案就是補足這一個缺口。

居大維接著說，對於廣告公司的創作、企劃人員這部分的資訊相對少見，因為這大多是TO B（針對企業）的場景，很難在公開場合看到類似的東西，某種程度來說，這只會留在廣告行業中，故與艾思智創相類似的平台，目前在台灣、中國都沒有遇到類似的產品，很難具體說競爭對手是誰。

至於是否有機會在台灣IPO（首次公開發行）的問題？鄧耀中回應，IPO絕對是重要選項，不排除在台灣IPO，但就資本市場評估，台灣仍是比較小。基於此，「日本東京證交所是目前首選，但很難說，說不定有人中間把我們（艾思智創）買走」，他開玩笑地說道。



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