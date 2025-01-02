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南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

南投縣迄今垃圾囤積量近26萬噸，其中名間鄉堆置的4.5萬噸垃圾山2024年5月18日因沼氣起火燃燒，垃圾處理問題受到國人關注。（圖／報系資料照）

▲南投縣迄今垃圾囤積量近26萬噸，其中名間鄉堆置的4.5萬噸垃圾山2024年5月18日因沼氣起火燃燒，垃圾處理問題受到國人關注。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

南投縣政府日前宣布，優先選址在名間鄉新民村興建焚化爐，並將在一月中旬公布空汙等環境影響模擬結果。但居民質疑，縣府並未評估南投縣內其他適合的地點，就直接選定被列為「特定農業區農牧用地」的廠址，有帶頭違法的疑慮，而且民間鄉是台灣手搖飲基底茶的主要來源地，一旦造成污染，不僅將嚴重摧毀手搖飲產業，更可能危害台灣民眾健康。

茶樹必須種在環境乾淨、空氣流通的地方，尤其風要大，茶廠老闆余金炘擔心附近一旦建焚化爐，茶葉品質受到污染。（圖／甯其遠攝）

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▲茶樹必須種在環境乾淨、空氣流通的地方，尤其風要大，茶廠老闆余金炘擔心附近一旦建焚化爐，茶葉品質受到污染。

名間鄉的茶廠老闆余金炘從事製茶42年，是南投縣首位採用有機農業的茶農。他說，茶葉沒有外皮，特別會受到落塵污染的影響，他曾經應南投縣府的邀請，到台南市永康參觀當地的焚化爐，聽取廠方的說明，各種防污染的措施都很完整，但問題是未來焚化爐運營一定是委外，由民間廠商經營，縣府準備興建的焚化爐容量有500噸、700噸等不同版本，比南投縣每天250噸的垃圾量多出許多，民營廠商為了利潤，勢必會收受外縣市的垃圾，處理外來的垃圾，尤其是事業廢棄物，到時候燒出來有什麼污染落塵，誰都不知道，「南投縣政府你能保證，未來我的茶葉能夠賣出去嗎？」

一位當地居民表示，名間鄉是台灣的產茶重鎮，每年產量達3900多公噸，占全台產量3成，供應台灣8成的手搖飲基底茶，自從先前爆發手搖飲店用越南茶混充台灣茶引發爭議後，一些大型手搖飲連鎖店標榜使用台灣茶葉，直接向名間的茶農購茶，其中當然包括大家耳熟能詳的知名品牌，若在名間興建焚化爐，一旦造成污染，全台愛喝手搖飲的民眾都可能喝下肚，而整個手搖飲產業鏈也可能受到嚴重打擊。

另一位居民說，有一位在南投養乳牛的酪農朋友告訴他，之前從彰化某處買牧草餵牛，結果牛奶中竟驗出戴奧辛，懷疑是因為牧草中的殘留造成，而台灣年輕人這麼愛喝手搖飲，這些人都是家庭之中重要的生產力，萬一長期攝入污染物而慢性中毒，將會拖累多少家庭。他說，自己並不是一味反對蓋焚化爐，但南投縣這麼大，不解縣府為何偏挑中這一處特定農業區做廠址。

根據《區域計畫法實施細則》規定，特定農業區與一般農業區不同，是經農業主管機關認定的優良農地或曾經投資建設重大農業改良設施，必須加以特別保護的區域。特定農業區的土地使用受到明確的用途限制，必須符合特定的農業相關用途，上面的建蔽率和容積率也有限制，還需要符合環境保護的相關規定，包括土地使用對水質和土壤的影響等，並可能有對農藥和化肥使用的限制。

「本來我們出家人是不干預世事的，如果今天只是影響到我，那沒關係，但是現在這個問題不是影響一年、兩年，而是世世代代，影響的層面非常的久遠。」名間鄉靈山禪寺住持聖元法師憂心地說，南投是唯一不靠海的縣，名間又被群山包圍，如果產生污染，恐怕完全出不去。他說，但名間鄉是農業鄉，如果農產品被檢驗出有污染而滯銷，這些農民的生計怎麼辦？污染不僅危害農民的健康，一旦沒有經濟來源，一定會產生很大的社會問題，「而且手搖飲的茶葉也是以名間鄉為大宗，所傷害的都是一些年輕人啊！」

出家人原本不問世事，但靈山禪寺聖元法師希望南投縣政府能重新考量設置垃圾焚化爐的計畫。（圖／甯其遠攝） 

▲出家人原本不問世事，但靈山禪寺聖元法師希望南投縣政府能重新考量設置垃圾焚化爐的計畫。

聖元法師說，據了解，焚化爐燒民生垃圾，一公噸才3、4千元新台幣，但處理事業廢棄物每公噸費用約1、2萬塊，在公辦民營的情況下，業者自然大部分願意去燒事業廢棄物，蓋再多的焚化爐也不夠用。他建議，應由中央來協調，訂定處理民生垃圾與事業廢棄物的比例，並讓其他縣市支援沒有焚化爐的地區。他舉例說，南投縣草屯有一個鳥嘴潭，它的水可以供應南台中、北彰化，南投的水也供應六輕，「既然南投可以供應外縣市水，為什麼其他縣市不能幫忙燒垃圾呢？大家能夠互惠，不是很好嗎？」

CTWant致電詢問南投縣政府對相關指控的回應，至截稿為止尚未獲回覆。

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