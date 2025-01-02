桃園蘆竹2025元旦升旗典禮　區長李岳壇：打造幸福宜居城

▲桃園市蘆竹區2025年元旦升旗典禮，區長李岳壇期各界支持共同打造幸福共好宜居城。（圖／蘆竹區公所提供)

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2025年到來，桃園市蘆竹區公所1日舉行元旦升旗典禮，吸引千人參加。區長李岳壇表示，今年的元旦升旗典禮，以「幸福昇啟、蘆竹共好」為主題，期許蘆竹區在地方各界支持下，攜手將蘆竹區打造成一座幸福、共好的宜居城市，蘆竹區公所在新的一年更會在既有的基礎上，建構蘆竹更好的未來。

▲退伍軍人協會-護旗隊進場。（圖／蘆竹區公所提供）

蘆竹區公所並別出心裁，準備了國旗圖案的護腕與小國旗分送給參加活動的鄉親，讓大家感受到濃濃的愛國氛圍。活動的重頭戲升旗典禮，在蘆竹區國小、國中、高中學生代表精彩活潑的「創意進場」演出中揭開序幕，緊接著是由婦女團體、退伍軍人團體、藝文團體等蘆竹區各界代表以極具巧思的精心裝扮，組成大進場隊伍護送國旗進場。

▲歐聲合唱團-領唱國歌及國旗歌。▼學校創意進場。（圖／蘆竹區公所提供）

隨即進行的升旗典禮，在逾千蘆竹鄉親響徹雲霄合唱中華民國國歌、國旗歌的歌聲中，伴隨著國旗冉冉升起，將今年的元旦升旗典禮活動的愛國氛圍帶向最高點。在莊嚴隆重的升旗典禮後，蘆竹區公所也安排了桃園在地原住民舞蹈團體帶領民眾歌舞同歡、市集攤位推廣在地農特產品與文青創小物，以及液晶電視、自行車、蘆峰烏龍茶等豐富獎品的摸彩活動，將活動帶入另一個高潮。