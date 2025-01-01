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莫名頭痛嘔吐！MRI檢查以為長腫瘤　竟是「寄生蟲」入侵腦部

MRI檢查以為是腦腫瘤　患者莫名頭痛、抽搐竟是「寄生蟲」釀禍

▲ 曼氏裂頭絛蟲。（圖／翻攝自首爾醫學大學）

圖文／CTWANT

南韓一支研究團隊近期發現寄生蟲入侵患者腦部的罕見案例。患者原經過MRI診斷，初期原以為是腦瘤。但由於患者後來莫名劇烈頭痛、抽搐，醫師推斷可能是寄生蟲入侵。後續經過手術治療後，確認的確是罕見的曼氏裂頭絛蟲感染病例。

根據南韓媒體報導指出，在這起案例中，40多歲的患者A男因持續的頭痛和嘔吐首次前往首爾大學醫院就診。透過核磁共振成像（MRI）檢查顯示，A男腦部左枕葉有一處異常病變，後續醫療團隊初步診斷為腦瘤，並建議立即進行手術。但由於患者因症狀緩解選擇出院，所以最終放棄治療。

但七個月後，A某再次因劇烈頭痛與全身抽搐入院。而透過最新的MRI檢查，病變位置竟然從左枕葉移動至頂葉，如此結果引起醫療團隊的警覺。在詢問過後，醫療團隊得知，A男曾飲用池塘水，並食用未煮熟的野味與生魚，醫生開始懷疑病因可能與寄生蟲感染相關。

經詳細檢查後，A男被確診為曼氏裂頭絛蟲感染。這種罕見寄生蟲可通過血液進入腦部，引發多種神經學症狀，包括頭痛、癲癇及視力損傷等。隨著感染進展，患者可能面臨永久性神經損害甚至死亡。

也因為如此，醫療團隊立即為患者安排了開顱手術，成功取出一條存活的曼氏裂頭絛蟲幼蟲。術後患者恢復良好，頭痛與抽搐症狀顯著改善。

專家指出，曼氏裂頭絛蟲病主要因飲用污染水或食用未煮熟的魚類與野生動物肉類而感染，幼蟲進入人體後可能長時間潛伏，最終引發嚴重健康問題。

首爾大學神經外科白善夏教授提醒，影像學檢查中若觀察到病變位置的移動，需高度警惕寄生蟲感染的可能。公眾應避免飲用未經處理的水源，並徹底煮熟魚類及野味，養成良好的飲食與衛生習慣。

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