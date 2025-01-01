台鐵跨年疏運破19萬人創新高　元旦增開4列車加強整備

▲台鐵跨年元旦期間疏運19.6萬人，創下史上新高紀錄。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

揮別2024年、迎接新年到來，不少民眾都有出門參加活動，台鐵公司今指出，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄，今天元旦加開4列車，要求4個分區營運處加強整備確保安全。

台鐵公司表示，2025年元旦跨年期間，配合台東、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東等地區跨年晚會活動，合計於環島路網上加開24列加班車，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲元旦疏運期間加強車輛整備、設備維護及運行調車等作業，確保營運安全。（圖／台鐵公司提供）

另外，台鐵公司提到，東部地區跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄，整個疏運順暢平安，旅客都獲得良好的服務體驗。今日元旦假期，再加開樹林-花蓮及彰化-七堵對號列車計4列次，民眾可多加利用。

台鐵公司表示，元旦疏運期間加強車輛整備、路線檢查、停工要求、設備維護及運行調車作業，北中南東4個分區營運處安全科人員，也赴各場站現場加強考核督導，以確保營運安全。

▲元旦疏運期間，台鐵4個分區營運處加強車輛整備運行調車等作業，以確保營運安全。（圖／台鐵公司提供）