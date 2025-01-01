國道監視器「直播101煙火」　高公局道歉：確有不當

▲國道1號圓山段監視器直播台北101煙火秀，網友評太誇張。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

記者蔡亞樺／台北報導

迎接2025新年到來，台北101昨晚施放長達6分鐘煙火秀，國道1號圓山段有7支監視器竟同步直播煙火秀，網友「阿軒仔」直呼太誇張，高速公路局今早證實此事，並向社會大眾表示歉意，經檢討確有不當，將再加強人員教育。

高公局日前宣導行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3000至6000元罰鍰，但昨晚高公局1968即時路況的監視畫面，國1圓山段的監視畫面都在直播101煙火，未能即時監控該路段的車流狀況。

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網紅「阿軒仔」在臉書痛批，「高公局交通管理組在幹什麼東西，等著整隊被叫去立法院罵吧！自己都宣導汽車駕駛上國道不要違法停路肩看煙火了，結果你們現在在幹嘛？我們大型重機駕駛納稅給國道基金讓你們添購國道CCTV，主要是讓你們監視國道汽車駕駛有沒有亂開車、守護國道駕駛人安全之用欸」。

「阿軒仔」說，國道監視器淪為看101煙火的LIVE CAM，而且還愈看愈投入，把鏡頭拉到101主體上，「當時路段如果有嚴重連環撞，我看你們怎麼釐清啦！」其他網友看到後也留言表示，公器私用，誇張至極。

高公局表示，針對媒體報導國道1968監視器於跨年倒數時刻觀看101煙火施放，未監看路況一事，高公局北區交通控制中心經檢討確有不當，國道監視器以車流監看為目的，不應轉向與國道路況無關之事件，已隨即告誡運作人員，並將再加強人員教育，另針對本次事件，再次向社會大眾表示歉意。