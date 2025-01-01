賴清德很憂心　「我以前當立委，立院還不會這樣」

▲《財劃法》通過後，民進黨執政縣市首長共同舉行記者會表達憂慮。（民進黨提供）



圖文／鏡週刊

藍白兩黨聯手修正「財政收支劃分法」，各方關注明年總預算是否重編，行政院主計總處主計長陳淑姿30日赴立院專案報告時強調，政院沒有要重編總預算案。儘管政院定調暫無重編總預算的問題，但府院仍將《財劃法》《憲訴法》的後續救濟列為第一要務。

一位綠營黨團幹部指出，新《財劃法》倉促上路，若朝影響最嚴重的方向推估，政院必須儘速決定哪些項目要回歸地方自行支應，提出追加減預算，哪些項目的刪減要由在野承擔其政治後座力，執政團隊也要討論出共識，因此提覆議某種程度是要爭取更多討論時間。

綠營一位核心幹部告訴本刊，賴清德對當前國會情勢感到相當憂慮，「說他以前當立委的時候，立法院都還不會這樣」。

▲潘孟安到立院備詢談及3法後續救濟，被視為傳達賴清德意志。（翻攝潘孟安臉書）

這名黨內幹部舉這次《財劃法》為例，該法雖有經過公聽會、委員會討論階段，但前面的討論最後根本都不算，國民黨本來提出的版本是地方要從中央拿走6,600餘億元，院會要二讀時，在野陣營又臨時更改條文，改為3,700餘億元。很多綠委不滿行政部門未及時提出試算內容、支撐立院攻防論述，但這名黨內幹部為行政部門緩頰，表示在野黨這樣臨時變卦、最後翻盤，確實讓行政部門應對困難。

「現在的在野黨讓人很難找到一個可靠有效的互動模式。」一名綠委指，11月政院邀朝野黨團會商總預算付委事宜達成共識，一度被認為朝野溝通初露曙光，然而在野黨在會期末又試圖推修《老人福利法》，叫中央砸400億元讓老人健保免費，完全違反上次行政院與朝野黨團協調時強調的《預算法》第91條精神，也就是立委所提法律案若大幅增加歲出，應先徵詢行政院意見，「1個月前說的話現在又不算了」。



更多鏡週刊報導

【時事焦點】窮盡覆議釋憲暫時處分手段 綠搶時效拚三修法後救濟

【綠拚三法救濟2】《憲訴法》朝野攻防關鍵日期曝光 憲法法庭癱瘓倒數計時

【綠拚三法救濟3】狠酸政院縮頭烏龜 綠委：我們在前線後勤補給在哪