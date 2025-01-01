享有質感睡眠的秘密　從挑對合適床組開始

▲想要擁有完美的睡眠品質，不一定要花大錢，來到宜得利輕鬆為你解決睡眠大小事。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

現代人生活忙碌回到家能好好休息、睡個好覺，才能有效消除疲勞恢復體力，而想要有好的睡眠品質選對適合的床組是重要關鍵。

▲宜得利「超薄型」U4雙層獨立筒彈簧床墊，厚度僅16公分，超薄同時還享有獨立筒的舒適。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

U4雙層獨立筒彈簧床墊，是宜得利家居首次推出「超薄型」款式，厚度僅16公分，同時還具有獨立筒的舒適，讓脊椎維持S型曲線，提供更理想的睡眠感受。家具採購黃任鋒表示，「這款U4雙層獨立筒是以點來支撐我們身體，達到一個體壓分散的效果；下層使用線徑比較粗的彈簧做支撐；上層則選用比較小顆的彈簧，以便完整貼合身型，達到一個非常好的睡眠體驗。」

▲搭配N-ZIO床座輕鬆收納，衣物、行李箱都OK。

同時搭配收納型N-ZIO床座，不僅能有效降低整體視覺厚重感，還有大容量的收納空間。家具採購黃任鋒補充，「N-ZIO這一款的設計，在側邊有做四個抽屜（二大二小），深度約47公分，方便將換季的衣物、寢具以及雜物分門別類收納好。在床板的另外一側，還保留了比較大的空間，如果有長型的物品，或像常用的行李箱等，都可以輕鬆完成收納。也可以搭配宜得利販售的收納盒，整理起來更簡單。床頭板則可依據需求自由添加USB充電、小夜燈等機能。」

▲床頭板也做了三個不同款式設計，像是USB充電、小夜燈等功能，還有放手機、眼鏡等小物的收納空間。

最後是H3雙層獨立筒彈簧床墊，添加來自日本新科技的3D立體空氣編織材質，在透氣度、支撐性都更勝以往。搭配獨立筒彈簧，無論怎麼翻身都自在，不用擔心會打擾到枕邊人。家具採購黃任鋒提到，「N-SLEEP這個系列，是由宜得利自有工廠製造，結合一條龍生產，在品質上相對有保證。除了基本的雙層獨立筒，在最上面舒眠層，還添加3D立體構造的C-CORE材質。這是近幾年熱門的一種新興材質，構造立體且彈性也非常好，特別是夏天的時候透過排除身體上的濕氣，達到涼爽的睡眠體驗；冬天則是因空氣密度的差異，可將身體的熱能保留在床墊裡面，感受到相對溫暖的睡眠環境。」

▲▼H3雙層獨立筒彈簧床墊，添加來自日本新科技的3D立體構造C-CORE提供高品質睡眠體驗。

理想的睡眠品質不用花大錢，宜得利以平價實現質感生活，萬元起即可入手獨立筒床墊，還能依需求搭配各式風格床座，家裡需要的家具及家飾品來到宜得利都能提供更多靈感，輕鬆滿足日常需求。

U4-02 雙層獨立筒床墊：https://reurl.cc/jQ9yE1

N-ZIO 床座：https://reurl.cc/G5np6p

N-SLEEP H3 雙層獨立筒床墊：https://reurl.cc/DKql2m

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