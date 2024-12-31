馬龍、樊振東、陳夢退出世界排名　中國乒協主席發聲

▲中國隊運動員馬龍、樊振東、陳夢退出世界排名，中國乒協稍早回應，「理解尊重，已同意三位運動員決定。」（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

國際乒聯公佈最新一期世界排名，中國隊運動員馬龍、樊振東、陳夢退出世界排名，中國乒協今（31）日稍早回應「理解且尊重三位運動員決定，已同意三人退出。」並且肯定三人對中國體育事業貢獻，將給予最大支持和保障。中國乒協主席劉國梁也表示，將推動世界乒乓球職業大聯盟（WTT）修改有關規則，以保障運動員的合法權益。

大陸前桌球世界球王，年僅27歲的「小胖」樊振東日前受到世界桌球職業聯盟「不參賽就罰款」的新規影響，實在無力承受但依然尊重國際組織，選擇退出世界排名引起外界高度關注，包括球迷以及各國明星球員發文聲援。

綜合陸媒最新報導指出，國際乒聯公佈最新一期世界排名，中國隊運動員馬龍、樊振東、陳夢退出世界排名，中國乒協稍早發出聲明，首先肯定三人在國際賽場成就，「馬龍、樊振東和陳夢三名運動員屢創佳績，為祖國和人民贏得榮譽，為中國體育事業的發展作出了巨大貢獻。」

聲明指出，「中國乒協和中國乒乓球隊理解並尊重三位運動員退出世界排名的決定，同意三人退出世界排名，並已辦理所有相關手續。協會也將繼續關注三名運動員的後續發展，無論未來是否選擇回歸國際賽場，都將為他們提供最大的支持，保障其在訓練和國內賽事中保持良好狀態。」

聲明稱，針對近期運動員們提出的相關訴求，中國乒協指出，其一直在遵守規則的前提下，積極與國際乒聯和WTT世界乒聯等國際組織保持溝通協調，推動競賽規則的合理調整，確保運動員的合法權益得到充分保障。「國際乒聯也向中國乒協表示，近期將通過緊急召開執委會、成立工作組等渠道尋求妥善方式解決運動員們有關問題。」

▲樊振東已退出世界排名。（圖／翻攝自微博）

中國乒協主席劉國梁也同步發出個人聲明，「將推動世界乒乓球職業大聯盟（WTT）修改有關規則，以保障運動員的合法權益。」

劉國梁說，圓滿完成巴黎奧運會參賽任務後，中國乒乓球隊和中國乒協一直與主力隊員保持溝通，就他們的身心調整、狀態恢復、訓練、參賽、個人事務統籌安排等工作進行交流。馬龍、樊振東、陳夢向國家隊提出了退出世界排名的申請，經中國乒乓球隊、中國乒協和國際乒聯正式履行相關流程，現已完成全部手續。

劉國梁表示，「馬龍、樊振東、陳夢為中國乒乓球和世界乒乓球運動做出了卓越貢獻。在世界大賽上摘金奪銀、為國爭光，他們是功勳運動員，是偉大的運動員，也必將成為傳奇運動員。我完全理解、支持和尊重他們的個人選擇和決定。作為中國乒協主席，我全力以赴支持運動員捍衛自己的權利，維護自身利益。」

劉國梁指出，「我也覺得WTT強制參賽、賦零分、罰款等規則確實值得商榷。這些行為會對運動員造成巨大壓力。」

他認為WTT應該給這些老運動員、功勳運動員設立「參賽豁免權」，同時為積極參賽的年輕運動員設立「獎金池」，用正向激勵的方式，引導運動員投入到比賽中去。「在任何項目的發展中，運動員都是最寶貴的財富，值得好好珍惜。」