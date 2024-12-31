慶祝奪金質獎　東勢林場推限時門票半價優惠

▲除了賞楓，東勢林場的「美人湯」溫泉也是冬季必去的休閒勝地，尤其適合泡湯紓解身心疲勞。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

東勢林場水土保持戶外教室教學園區榮獲工程界金馬獎之稱的公共工程金質獎，園區為慶祝獲獎，推出期間限定優惠，自2025年1月1日起至1月24日止，所有進場東勢林場遊樂區的成人票價只需125元，相當於原價打對折，還有每日限量20組的超值優惠專案，讓遊客在欣賞冬季美景的同時，享受超值回饋，全民共享。

▲為慶祝奪金質獎，東勢林場推限時門票半價優惠。（圖／記者游瓊華翻攝）



農村水保署台中分署分署長陳榮俊表示，「東勢林場水土保持戶外教學園區」擁有168公頃的廣大園區，由彰化縣農會提供土地，農村水保署臺中分署、彰化縣農會、志工及周邊青農共同維運23年。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，為慶祝園區獲得金質獎殊榮，彰化縣農會推出限時優惠活動，自2025年1月1日起至1月24日止，所有進場東勢林場遊樂區的成人票價只需125元，還有每日限量20組的超值優惠專案（連續假期不適用），專案內容包括兩張入場門票、一部免費停車、一間雙人溫泉湯屋，以及雙人下午茶時光，原價1580元，現只需999元，折扣高達63%。