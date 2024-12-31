霸王級寒流來了？負北極振盪訊號出現　網驚呼：平地要下雪了

▲前氣象局長鄭明典在臉書說明，預報趨勢持續有一點負北極振盪（小於-4度）的訊號出現了。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

冷氣團一波接著一波，前氣象局長鄭明典今（31日）提醒，預報趨勢持續有一點負北極振盪（小於-4度）的訊號出現，影響預估會在1月中旬左右，應持續追蹤。貼文一出讓網友們怕爆，直呼「是霸王寒流？」「平地又要下雪了」。

鄭明典曾在臉書發文提到，根據當時的氣象資料顯示出現一點點「負北極振盪」的訊號，應持追蹤。今鄭明典又於臉書發文表示，持續追蹤負北極振盪，預報趨勢持續，預估影響時間落在1月中。

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▲負北極振盪的影響時間預估在1月中。（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典也分析負北極振盪主要冷空氣外流路徑，同時貼出一張圖片說明。鄭明典說，此圖是由北極上空望下看的示意圖，太平洋在上，大西洋在下，北美洲在左，歐亞大陸在右。

氣候上，冬季洋面溫度高，所以大西洋和太平洋北端容易有暖空氣入侵北極圈，在氣壓場上顯示的就是「脊場」（紅色箭頭）伸入北極圈。負北極振盪的啟動就是上述兩支脊場或其中之一異常偏強，更「深入」北極圈內，冷空氣外流路徑便和這脊場有關。

▲鄭明典解釋負北極振盪之主要冷空氣外流路徑。（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典表示，第一條冷空氣路徑來自阿拉斯加脊場的增強（上方紅色箭頭），脊場東側的北風將冷空氣帶往北美洲中緯度地區；第二條冷空氣路徑來自格陵蘭脊場的增強（下方紅色箭頭），這脊場東側的北風將冷空氣帶往西北歐。

最後，鄭明典解釋，第二條路徑的冷空氣和大西洋上的暖空氣遭遇，會有強烈溫帶氣旋發展，溫帶氣旋東側的南風將暖空氣往歐洲內陸傳送，這邊會有第三道脊場建立，但因為這是高度變動的脊場，所以在這張平均示意圖中看不到脊場，這個動態變化的脊場建立，便會將冷空氣往東亞地區傳送，這是第三條主要冷空氣的路徑。

貼文一出網友驚呼「霸王寒流要來了」、「看能不能來個1090百帕」、「不知道溫度會多低」、「平地又要下雪了」。

根據「氣象署數位科普網」資料，2016年1月中下旬因為負北極振盪突然現身，導致東亞地區中高緯度出現極端低溫現象，台灣平地多處下雪，那次低溫也被稱為「霸王寒流」，但在一般狀況下，由於台灣位於副熱帶與熱帶之間，北極寒風南下至此已是強弩之末，大多影響不大。



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