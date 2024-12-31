北市爆麻疹境外移入！衛生局公布足跡「曾搭捷運紅線、北投用餐」

▲麻疹個案曾經搭乘北捷，資料照。（圖／記者曾筠淇攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內才出現麻疹群聚，北市衛生局今（31）日公布國內再確認一起境外移入麻疹，是一名50多歲女性，曾經到越南旅遊，返國後10天因為發燒、出疹等症狀就醫通報確診。值得注意的是，個案可傳染期間曾經於12月25日晚上至北投金太陽小吃店活動及27日上午於北投區石牌路2段永和豆漿用餐，並搭乘台北捷運紅線自明德站至奇岩站，提醒該時段出入相關場所民眾自主健康管理。

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▲北市境外移入麻疹個案足跡。（圖／衛生局提供）※點圖放大

北市衛生局表示，個案12月18日自越南旅遊返國，12月28日因發燒、出疹等症狀就醫後通報採檢，今日研判確診。北市衛生局掌握接觸者共214人，其中同住者1人，將進行健康監測18日。

北市衛生局公布麻疹確定病例於可傳染期間25日及27日活動足跡，於25日晚上至北投金太陽小吃店活動及27日上午於北投區石牌路2段永和豆漿用餐，並搭乘台北捷運紅線自明德站至奇岩站，衛生局提醒曾於相關場所出入的民眾，請進行自主健康管理至1月14日。

北市衛生局說明，越南、柬埔寨、泰國等亞洲部分國家，自今年下半年麻疹疫情升溫，設籍台北市6個月以上未滿1歲的嬰兒，如有必要前往麻疹流行地區或國家，可於出發前帶幼兒至台北市立聯合醫院12區院外門診部，由衛生局補助接種1劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），惟滿12個月後仍須按時程完成2劑公費MMR疫苗接種，返國後則進行健康管理18天。

麻疹出疹前4天至後4天皆具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。

衛生局提醒接觸者，如無相關症狀可正常生活，但建議要佩戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀，如民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之健康服務中心（衛生所）安排就醫，就醫時應主動告知醫師接觸史。