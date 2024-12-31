擴大強制投保範圍！蔣萬安拍板「寶林條款」　防食物中毒求償無門

▲信義A13寶林茶室。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市今年上半年發生「寶林茶室信義A13」食物中毒案，造成6人死亡、24人受傷，震驚全台。台北市長蔣萬安31日於市政會議拍板「寶林條款」，要求「供不特定人餐飲之場所」（酒吧除外）應投保公共意外責任保險標準，調整加嚴為總樓地板面積150平方公尺以上，並新增投保「食品中毒保險」。

蔣萬安31日上午主持今年最後一場市政會議，結語也再次強調本次跨年與大巨蛋人潮的因應措施，認為未來每年跨年一定有大巨蛋演唱會，一定要藉由今天晚上相關措施建立SOP，也基於今天建立的SOP不斷精進、因應以後的常態。

蔣萬安於會中通過修正「台北市外送平台業者管理自治條例」、「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」、「台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」。

關於「台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」，重點包括「擴大強制投保範圍」，要求「供不特定人餐飲之場所」（酒吧除外）應投保公共意外責任保險標準，從原本的300平方公尺以上，調整下修為總樓地板面積150平方公尺以上；新增「食品中毒保險」，消費場所內如涉及提供食品，需一併投保食品中毒責任附加條款。

以及「資訊透明化」規定消費場所必須將公共意外責任保險單、繳費證明張貼於場所內明顯處，供消費者查看，還有「過渡期間條款」，為讓業者有足夠時間適應新規定，增訂過渡期間條款，以利宣導並降低衝擊。蔣萬安宣布照案通過，後續函請行政院備查及議會查照。