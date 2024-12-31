腸病毒連爆2重症！男嬰出生4天發病「肝炎住ICU」成今年最小個案

▲疾管署防疫醫師林詠青，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情降溫但仍在流行！疾病管制署今（31）日公布國內連爆2起腸病毒感染併發重症病例，其中有一例是出生僅4天的男嬰，出現發燒、黃疸、血氧降低等症狀被收治加護病房，還併發肝炎、血小板低下、凝血功能異常，最後確認是感染腸病毒伊科11型，成為今年最小腸病毒重症個案。

依據疾管署監測資料顯示，第52周（12月22日至12月28日）門急診就診計14,434人次，較前一周（16,137人次）下降10.6%，疫情呈下降趨勢，惟仍處流行期；而且還出現2起重症個案。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，其中一例為今年年紀最小，是出生僅4天男嬰，12月18日出現新生兒黃疸、發燒、發紺及血氧下降情形，經檢驗發現白血球及血小板偏低，肝指數升高，隨即收治新生兒中重度病房並通報，住院期間發生瀰漫性血管內凝血病變，轉收治兒童加護病房，檢驗後確認為感染伊科病毒11型併發重症，併發肝炎、血小板低下、凝血功能異常。

另一名個案為10多歲國中男生，於今年12月5日出現發燒、咳嗽及流鼻水等症狀就醫，12月11日出現肢體無力症狀，12月14日再度就醫並收治住院，經通報檢驗確認為感染腸病毒D68型併發重症。疾管署表示，2名個案目前皆已出院。

疾管署監測顯示，近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

今年累計10例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例、克沙奇A16型、克沙奇B3型、克沙奇B4型、伊科病毒11型及腸病毒D68型各1例，其中年齡未滿1歲幼童計7例，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

▲腸病毒衛教。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，雖然國內腸病毒疫情下降，惟仍處流行期，提醒民眾不可掉以輕心，家中嬰幼兒如經醫師診斷為感染腸病毒時，應在家休息，避免與其他嬰幼兒接觸，並應留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療。另，適逢年末，跨年、聚餐等親友歡聚活動增加，提醒民眾持續落實肥皂勤洗手並維持良好衛生習慣，降低疾病傳播風險。

疾管署提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。