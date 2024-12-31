賴清德公布2025年3大新政「拚加薪」　感嘆受藍白《財劃法》影響

▲賴清德公開2025年的三大新政。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

在2024年的最後一天，總統賴清德透過社群媒體，公開2025年的新政策，包含「拚加薪、助生活、顧人民」。不過，他也感嘆立法院藍白陣營聯手修正通過的《財劃法》，認為造成部分政策受到衝擊，但他仍信心喊話，強調執政團隊會盡全力讓各項惠民措施，繼續推動落實。

賴清德31日在臉書發文表示，過去一年，謝謝每一位國人，在各自崗位上的努力付出，因為有大家的努力不懈，我們一起度過許多挑戰，也讓台灣更加受到國際的肯定。」並指出，明天將有許多新年新政策上路。

首先是「拚加薪」，賴清德表示，政府將最低工資增加到2萬8,590元，時薪從183元增加到190元，也為軍公教加薪3%；第二是「助生活」，賴清德指出，不課稅基本生活費，增加8,000元至21萬元，免稅額、標準扣除額及特別扣除額，也進一步調高；租金補貼的戶數，也從50萬戶擴大到75萬戶。

第三部分是「顧人民」，賴清德表示，「有條件式線上申換護照」的服務正式上路，也放寬自動通關使用對象。同時，政府也擴大癌症篩檢補助，並將文化幣擴大至13歲、青年百億海外圓夢基金計畫，照顧年輕朋友。

賴清德感謝行政院長卓榮泰帶領的行政團隊，但他也感嘆，部分政策將受到《財劃法》修改通過，而造成衝擊，執政團隊仍會持續努力，盡全力讓各項惠民措施，繼續推動落實。

賴清德表示，他期待《財劃法》的修法，能夠繼續進行更完善的討論，讓福國利民的政策，不要受到影響。最後，賴清德向國人喊話，新的一年，一定要團結一致，讓台灣站穩腳步，也歡迎民眾將臉書圖卡分享出去，「祝福大家新的一年，平安順心、六順和春」。