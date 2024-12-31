開箱超商福袋驚見「12強球星簽名球」！全場暴動：光那顆就回本

▲有民眾分享自己買超商249元福袋，除了餅乾飲料外，竟還拿到12強選手的簽名球。（圖／翻攝自臉書／7-11全家 各超商新品資訊共享）

圖文／CTWANT

即將邁入2025年，各家超商陸續推出福袋，除了祭出抽獎活動，袋中也有一些零食或飲料，其中全家249元福袋裡還有附上隨機小物，吸引不少民眾購買。就有民眾開箱全家福袋後發現，裡面竟有一顆職棒球星簽名球。貼文一掀起熱議，不少網友羨慕直呼「光那顆救回本！」

該名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，分享自己以249元購買全家的福袋，竟驚喜看到一顆簽名棒球，原PO將福袋內容物擺在一起拍照，只見一顆簽名的棒球列在其中，讓他驚喜表示，「有簽名球，但看不懂是誰的簽名」。

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貼文迅速吸引破千人朝聖，更有眼尖的專業球迷，一看就確定是效力於中華職棒樂天桃猿的投手黃子鵬，他也是12強選手之一，讓網友紛紛羡慕喊，「哇噻簽名球，那顆我就買450（元）沒簽名，你運氣太好了吧」、「根本賺翻了！」「太幸運了吧」、「中獎了耶」、「簽名球太猛了吧」。

也有人分享黃子鵬的簽名球，在一些平台上有賣到600至1900元的價格，因此讓不少網友恭喜原PO賺到，直呼「光是那顆球就回本了」，更引發其他人想再去買福袋試試運氣。

全家便利商店官方隨後也證實，蛇年福袋有機會開到限量棒球明星的親筆簽名球，不只有黃子鵬，還包括陳柏清、朱育賢、陳晨威和陳冠宇等，或是世棒賽中華英雄的背後球。

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