好市多「DIY種菇」！一票人分享成果照大讚新奇...過來人揭2缺點

▲好市多賣「DIY蕈菇種植包」，引發熱議。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多深受國人喜愛，其商品多樣化，時常都能引起討論。近日就有民眾發現中和店竟有「DIY蕈菇種植包」，覺得超有趣就買下去了，感覺蠻適合寓教於樂。貼文一出，許多網友也紛紛分享種植成果，「N年前有買來玩過，結果是泡麵加菜哦！蠻好吃的其實」。

原PO於臉書社團「Costco 好市多商品經驗老實說」發文分享，表示自己在中和店看到一組235元的「DIY蕈菇種植包」，當下覺得超有趣就買下去了，還靈機一動「剛好過年可以拿來圍爐丟火鍋，感覺蠻適合寓教於樂的」。從照片中可看到，一組有3種不同菇類的種植包，包括珊瑚菇、秀珍菇、藍寶石菇。

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貼文一出，隨即引起熱議，網友紛紛分享自己的成果，「N年前有買來玩過，結果是泡麵加菜哦！蠻好吃的其實」、「本來以為只會長上面，上面長完放個幾天，發現原來旁邊也會長」、「採摘完，可以把香菇頂部的菌絲拍落在真空包上，噴些水，等數日，會再長第二次。另外放在洗澡的浴室裡長更快」。

也有過來人分享自己的種菇經驗，提醒一定要記得收成，否則會招引果蠅，菇孢子還會飛的到處都是，「要記得收成！我上次收成一次之後就放著出國，回來之後那些沒採收的菇孢子大爆發亂飛，超難整理」、「會生果蠅」。

▲▼網友分享種植成果。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▼網友發現旁邊也會長。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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