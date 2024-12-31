倒數6小時！2025年「3生肖」運勢超強　屬雞財運旺又有貴人

▲《搜狐網》列出2025蛇年綜合運勢很好的生肖前3名，提醒大家把握機會。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

再過幾天，2024年即將劃下句點，將迎接新的一年2025年。《搜狐網》列出2025蛇年綜合運勢很好的生肖前3名，提醒大家把握機會。

第一 生肖雞

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屬雞的人在2025乙巳蛇年，命交月德合貴人，與流年太歲巳火相合，且幹支組合為偏財和正官星。月德合貴人，主和諧清貴仁慈，上天有好生之德，得月德合貴人相助，身心健康，逢兇化吉，遇難成祥，萬事如意。與太歲相合，凝聚力強，和諧和諧，與人合作能獲利，人脈和合左右逢源，得太歲相助，必然運勢順達。幹支組合偏財正官，預示著有意外之財運，收穫財富，同時還有坐享其成之福，能獲得貴人賞識和重用，能獲得貴人幫助等。

第二 生肖牛

屬牛的人在2025乙巳蛇年，命交天德合、月德合貴人，與流年太歲巳火相合，又被流年太歲任命為華蓋，且幹支組合為七煞配印。天月德合入命健康無憂，災煞遠去，幸福無比。流年太歲相合，喜事兒多多，做事如魚得水，萬事順心之意。華蓋具有獨立自主，文藝天賦，是一種高貴的象徵。煞印相生，職權管理事業一帆風順。

第三 生肖狗

屬狗的人在2025乙巳蛇年，命交天德、月德貴人，得太歲約身相生，又有紅鸞星入命，且幹支組合為官印相生。流年命交天月德合貴人，平安順心，衣食無憂，貴人相助，做事吉祥如意。得太歲約身，遵守遊戲規則，就能獲得大利，得太歲相生，必然會得到一些想不到的好處。紅鸞主喜慶，家中有喜，或有異性賞識，得異性幫助。官印相生，事業運強，容易升遷，容易得到長官的認可與提攜。

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