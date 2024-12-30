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嘉義縣環境清潔競賽第一名　番路鄉、東石鄉和民雄鄉獲百萬獎金

▲▼ 嘉義縣環境清潔競賽成績揭曉 百萬獎金鼓勵優秀鄉鎮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣環境清潔競賽成績，百萬獎金鼓勵優秀鄉鎮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府推動「庄內就是咱的厝內！」精神，各鄉鎮市長期投入心力的環境清潔競賽今30日揭曉結果，由縣長翁章梁宣布今年度考核成績，鄉鎮市組由番路鄉、東石鄉和民雄鄉分別獲山、海、平地區第一名，喜領獎金100萬元；村里組山區梅山鄉圳北村、海區東石鄉塭仔村、平地民雄鄉北斗村奪冠，各得獎金25萬元。

嘉義縣環境清潔競賽邀請中央與地方委員組成評審團，村里組採無預警考核，重點包括道路、市場及周邊環境、公廁及公園，考核當天隨機抽取村里現場查核，減少「臨時抱佛腳」維持公平性，村里組從213個村里中只選出12組獲獎，競爭相當激烈。

▲▼ 嘉義縣環境清潔競賽成績揭曉 百萬獎金鼓勵優秀鄉鎮 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，公所清潔隊肩負日常的環境清潔與垃圾清運，他們的辛勞與奉獻令人感動，今年清潔競賽特別結合「村里清潔大作戰」，透過全面深度清理，清除357個村里的髒亂點，提升環境清潔品質，預防疾病傳播。

▲▼ 嘉義縣環境清潔競賽成績揭曉 百萬獎金鼓勵優秀鄉鎮 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局說，嘉義縣推動清潔競賽已邁入22年，為了營造更優質的環境，每年隨環境部考核調整內容，凝聚社區志工力量，逐步朝企業參與及認養方向發展，不僅為旅客留下好印象，吸引更多人旅遊消費，更可促進大廠投資與人口遷入。

▲▼ 嘉義縣環境清潔競賽成績揭曉 百萬獎金鼓勵優秀鄉鎮 。（圖／嘉義縣政府提供）

獲獎名單：
鄉鎮市區組第一名獎金100萬、第二名80萬、第三名60萬、第四名40萬。山區第一名番路鄉、第二名梅山鄉、第三名竹崎鄉、第四名中埔鄉；海區第一名東石鄉、第二名義竹鄉、第三名六腳鄉、第四名布袋鎮；平地第一名民雄鄉、第二名新港鄉、第三名溪口鄉、第四名水上鄉。

▲▼ 嘉義縣環境清潔競賽成績揭曉 百萬獎金鼓勵優秀鄉鎮 。（圖／嘉義縣政府提供）

村里組第一名獎金25萬、第二名20萬、第三名10萬、第四名5萬。山區第一名梅山鄉圳北村、第二名阿里山鄉里佳村、第三名梅山鄉太平村、第四名大埔鄉大埔村；海區第一名東石鄉塭仔村、第二名義竹鄉頭竹村、第三名東石鄉海浦村、第四名東石鄉蔦松村；平地第一名民雄鄉北斗村、第二名民雄鄉金興村、第三名民雄鄉大崎村、第四名民雄鄉秀林村。

▲▼ 嘉義縣環境清潔競賽成績揭曉 百萬獎金鼓勵優秀鄉鎮 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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