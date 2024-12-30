基隆貨車冰櫃內裝「焚燒後男屍」！車內詭放冥紙、令旗　警鎖定5嫌

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

警方日前接獲線報，一名男子疑因債務糾紛遭人殺害後放置於冰櫃內，連人帶車被棄置在基隆郊區，隨即組成專案小組追查，30日上午於基隆市信義區培德路一帶查獲一輛載有內裝遭焚燒過屍體冰櫃的小貨車。

▲基隆命案，貨車內冰櫃驚見遭焚燒過男屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，男子被放置於小貨車上的冷凍櫃內，遺體曾遭到焚燒，姿勢詭異，車內還有道教令旗及不少冥紙，目前警方已鎖定5名犯嫌，正在持續追緝中。至於詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。