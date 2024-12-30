【廣編】中山麗池新建工程簽約儀式　甲山林攜手達欣工程打造市中心精品宅

▲左起甲山林集團執行長李俊平、甲山林集團董事長祝文宇、達欣工程董事長王人正、達欣工程資深副總經理謝天賀。

圖、文／甲山林提供

台北市中心精華地段，位於中山晶華商圈百億指標個案「中山麗池」，去年開案以來銷售表現亮眼，目前已售近8成，客戶多為高端商務客、海外回台或為二代置產客群。

甲山林集團近期宣布「中山麗池」將邀請達欣工程進行全案工程營造，打造23層SRC+RC崗石地標。甲山林集團與達欣工程27日於愛山林企業總部舉辦「中山麗池新建工程簽約儀式」，並邀請已購客戶一同見證。



甲山林集團祝文宇董事長表示，達欣工程是業界績優營建團隊，長期以來不僅在業界享有盛譽，更是台積電等大企業的首選合作夥伴。這次由達欣工程負責「中山麗池」的全案施工，倍感安心。也期許雙方的緊密合作下，將順利完工，打造讓客戶滿意的家園。

達欣工程董事長王人正也談到，面對快速變化的市場環境，企業始終堅守「誠信為本」的經營理念，承諾將會如期完工，回饋客戶。達欣工程近60年的技術專業，承攬多項大型公共工程，包括「台積電高雄2奈米廠房」、「台南CoWoS先進封裝廠」以及「敦南遠企」、「文華東方酒店」等知名地標建築，展現頂尖營造技術及卓越的品質。這次在「中山麗池」，達欣工程將延續一貫高品質專業，打造最安全、最穩固的家園，讓每位客戶放心。

「中山麗池」位於台北市中山晶華商圈，稀有511坪四面臨路方正美地，規劃住宅產品1-3房，採用SRC+RC結構、CFT柱內灌漿，且不惜造價成本，建築設計整合鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築、耐震建築、無障礙住宅四大標章規範，放眼全國，能同時取得這四大標章認證的建築屈指可數，有國家監督把關，更安心有保障。社區也打造專屬智慧系統，結合AI大數據，提供機器人科技物管、安全維安，全方位智慧化生活服務，呼應現代都會菁英客層，對於住宅的高要求。