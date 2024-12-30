快訊／台銀駐北院檢櫃台午休1小時！陳佩琪預計1點半前往辦保

▲陳佩琪一早急著籌措保釋金，並將於1點半赴北院辦保 。（圖／記者陳煥丞攝）
記者黃哲民、陳韻如／台北報導
民眾黨主席柯文哲27日3000萬元交保後，北檢不服提出抗告，昨(29日)高院撤銷原裁定發回更裁，北院重新召開羈押庭後，裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元交保，且須戴電子腳鐐。稍早，柯文哲妻子陳佩琪今早急忙籌錢，要替柯文哲辦保，不過，因台銀駐台北院檢櫃台中午12時30分至下午1時30分午休，陳佩琪將待恢復營業後前往拿取繳款單，再赴公庫部持收據回北院辦保。
▲陳佩琪一早急著籌措保釋金，並將於1點半赴北院辦保 。（圖／記者陳煥丞攝）
記者黃哲民、陳韻如／台北報導
民眾黨主席柯文哲27日3000萬元交保後，北檢不服提出抗告，昨(29日)高院撤銷原裁定發回更裁，北院重新召開羈押庭後，裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元交保，且須戴電子腳鐐。稍早，柯文哲妻子陳佩琪今早急忙籌錢，要替柯文哲辦保，不過，因台銀駐台北院檢櫃台中午12時30分至下午1時30分午休，陳佩琪將待恢復營業後前往拿取繳款單，再赴公庫部持收據回北院辦保。
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