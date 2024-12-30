第一次見42歲男網友「越走越快」人消失！她被封鎖丟包：爛透了

▲男網友步伐快到她跟不上。（圖／翻攝pakutaso網站）



記者施怡妏／綜合報導

近年網路交友盛行，給無數寂寞男女一個互動平台，如果約出來見面一定要注意安全，一名女網友表示，認識一名42歲的男生，聊得蠻愉快的，便約了見面，沒想到約會當天，男生越走越快，她幾乎跟不上，傳訊息問對方在哪，才發現自己被封鎖了，讓她很錯愕，「至少說個再見」。

女網友在Dcard發文，「跟42歲男生見面被丟下」，因為要到台北聽五月天演唱會，男網友順口問要不要見面，「我覺得也聊一陣子，感覺也ok，可以見面看看」。沒想到第一次見面，男生越走越快，快到她跟不上，加上當時人很多，她跟丟了，私訊對方卻無回應，最後發現自己被封鎖了。

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她又氣又難過，覺得不被尊重，「我的外型如果你不能接受那就這樣，但不需要用這種方式把我丟在這裡」，不理解已經42歲的人，怎麼會這麼沒禮貌，用這種爛到極致的方式表達不喜歡，「這種人品，還好我只跟你聊一個月」。

她心碎表示，第一次遇到這種事情，所以很錯愕，「我知道自己可能真的很醜，但我沒有想到會被這樣對待」，不想多待可以直接說要回去了，至少說一聲再見，「有個再見我覺得會感受好很多，我也不用著急要找人，想說落下了要趕快跟上」。

貼文曝光，網友安慰她別在意，「別在意了，妳只是淘汰掉，不適合自己的」、「只能說真的很沒品！不管幾歲，這樣真的很過分」、「難怪他42歲還單身」、「也不是幾歲的問題，是他這個本身就很沒品」、「好爛的人，被人丟下真的會很想哭」、「這樣的男生真讓人難過，無法接受可以說，用這種方式，真的很差勁」。