機場跑道短卻硬要著陸！網紅機師「點2問題」：飛行員決策錯誤居多

▲詹姆士分析空難事件。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）



記者施怡妏／綜合報導

南韓濟洲航空（Jeju Air）一架波音737-800客機，疑遭鳥擊墜毀空難，機上179名乘客全數罹難，僅2名空服人員生還。「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播分析，機場跑道短，機師堅持要著陸才發生憾事，也點出事件中2個問題點，「要是我，一定會飛到首爾機場」。

「型男機長瘋狂詹姆士」指出，務安機場跑道只有2500公尺，相對來說非常短，比松山機場還要短，「但應付737絕對沒問題」，但在起落架無法放下的情況下，選擇在這裡落地是非常不明智的，且附近還有其他機場，不用五分鐘就可以飛到群山機場，再往上20分鐘也有光州機場。

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詹姆士提出2大困惑，為何堅持在務安機場降落？為何不到別的長跑道？另外，機師都已經喊了May day，「但機場為何沒有派消防車噴消防泡沫、沒派救難人員在旁邊等？」他認為，飛行員一定有不可說的事情，一定有很急的原因，「到底是什麼原因？」

詹姆士表示，看到一篇尚未被證實的南韓報導，飛機先是遭遇鳥擊，接著發動機起火，進而導致發動機熄火，液壓系統失效，最終起落架無法放下，因此決定進行緊急迫降。但他認為不成立，即便一顆失效，一個發動機還是可以飛一個小時，「要是飛機是好的，要是我，一定會飛到首爾機場。」

詹姆士指出，機長會在這麼短的時間內落地，不給人猶豫的時間，是因為發動機起火，煙霧蔓延，有毒氣體飄進飛機內，「但是機長怎麼知道是氣體有毒，除非聞到味道難聞的氣味？」

詹姆士表示，除非是迫不得已的狀況，飛機要燒掉了，才會決定在這個機場機腹著陸，「只要駕駛艙沒有伸手不見五指的黑煙，只要沒火警燈，還可以飛的狀況，我一定不會機腹著地」；以現有的證據判斷，他認為，「飛行員的決策錯誤居多」，如果第一次因為鳥擊重飛，會懷疑這個重飛判斷是否正確。

詹姆士表示，「大佬講過8596遍，『珍惜生命，遠離737』，大佬在說你們有沒有在聽？大佬也說過，搭飛機挑最後一排坐就對了，哪一次騙過你們！」

▼濟州航空失事179死，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

