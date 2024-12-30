注定孤老終身？最新研究：有這3種人格特質　容易單身一輩子

▲研究發現，到老仍單身者有3種人格特質。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不婚不生，一個人就會孤獨終老？隨著現代社會對婚姻關係的改變，單身人口比例持續攀升，在台灣，女性未婚率甚至突破50%，根據德國的最新研究顯示，擁有3種人格特質的人，容易一輩子無法和人建立認真的關係，且生活滿意度低。

根據美國新聞網站《studyfinds》引述德國布萊梅大學（Universität Bremen），針對單身漢及有伴侶的人做性格特徵以及生活滿意度調查，結果發現單身者性格缺乏責任、較內向、不太樂於體驗生活等，容易單身到老！

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這項研究的對象為7.7萬名50歲以上的歐洲人，同時將參與者分為4類，包括有伴侶、從未有和伴侶同居經驗、沒有過婚姻和從未建立過任何認真關係，研究同時依照5種人格特質分析，像是開放型、盡責型、外向型、親和型、沉穩型等，得出上述的結果。

研究顯示，這些差異會依單身的定義而有所不同，最明顯的差異，就是從未有任何認真關係的人身上。根據研究員朱莉婭斯特恩（Julia Stern）的說法，透過研究發現，有過戀愛經歷的單身人士，以及有伴侶經驗的單身人士相比，從未經歷過任何認真戀愛的人，在5種人格特質中，開放型和外向型的得分較低，生活滿意的得分也不高。這項研究也建議，必須要格外照顧或關心這類單身者。

另據中研院調查指出，台灣民眾未婚、不婚的主要原因為「沒遇到想結婚的對象」、「很享受現在的生活」、「擔心婚後經濟狀況」，根據胸腔暨重症專科醫師黃軒先前在臉書發文稱，台灣男性在傳統性別角色下，往往被期待在事業和家庭中扮演支柱，這使得男性在單身狀態下容易感到孤獨和壓力，加上單身男性缺乏足夠的社交支持網絡，情感表達上受到文化限制，進一步降低了生活滿意度。

至於單身女性，則是能憑藉更強的社交支持網絡、經濟獨立性和對浪漫關係的較低期望，展現出更高的生活滿意度。對此，黃軒認為，社會應該減少對單身者的偏見，並提供更多支持，讓單身生活成為每個人都能享有的自由與選擇。

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