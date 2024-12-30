違法造假也要當農民　板橋農會超優福利曝

▲投訴人指控，利益團體在雙溪購買山坡地，再分割成多筆，讓人頭登記。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

至於這些幽靈會員如何造假取得農民身分？農會代表B先生指出，這三百多人背後有一個利益集團，在雙溪淡蘭古道一帶大量購買便宜的山坡地，然後將完整的土地大量分割，以符合農會每名會員至少擁有0.1公頃農地的規定，再安排人頭登記，把這些人變成農民，最後將他們送進農會當會員，以便操控理監事選舉。

更誇張的是，這些山坡地太過偏遠，缺乏對外聯通道路，也沒有實際從事農耕的樣貌，為了避免穿幫，利益集團還雇用工班，駕駛大型機具進駐原始森林區，進行大規模開挖，嚴重破壞山區水土保持，結果被民眾向經濟部水利署檢舉，水利署依法開罰，他們卻照挖不誤，把整片山林挖成「癩痢頭」。

▲利益集團雇用大型機具進入山區濫墾濫伐，營造有人耕作的假象。（讀者提供）

板橋農會會員到底有多搶手？會員代表C先生告訴本刊，除了理監事選舉權，會員每年還有4千元的農民節紀念品、逾3千元健康檢查補助、農保優惠、自強活動，以及公立大學5千元、私立大學1萬元的子女獎學金，另外還有額度40萬元、利率1.04％的低利貸款；符合老農資格者，還可按月領取7,500多元的老農津貼，以及1,500元的重陽節敬老金等。

▲投訴人指控，板橋農會要求人頭會員簽署偽造農民身分的切結書。（讀者提供）

而板橋農會會員資格審查造假，並非首例，2012年就有農會幹部捏造「農會會員資格審核表」，將48名假農民送進農會，讓他們享有會員福利，並參與會員代表及理監事選舉，結果被人檢舉，2015年新北地方法院依違反《商業會計法》及《刑法》詐欺等罪，將相關人等判刑。

▲板橋農會理事長郭進源（右2）與新北市長侯友宜（左2）交情不錯。（翻攝板橋區農會臉書）

本刊調查，板橋農會理監事選舉爭議不斷，2021年35名會員代表選出9席理事，理事長人選則由前新北市議員廖裕德對決郭進源，沒想到新北市農業局選前突然告知農會，稱接獲檢舉，指一名任職於新北果菜公司的「挺廖派」柯姓會員不符資格，之後郭進源在會員大會提出臨時動議，要求以舉手表決方式認定柯員喪失資格，請他離席，最終郭也順利當選理事長。

不過，廖裕德等人認為，柯姓會員雖任職果菜公司，但屬於適用《勞基法》的約聘人員，過去二年擔任會員代表都沒問題，卻在選前被控資格不符，檢舉人其心可議，且新北市政府依法派遣二名官員列席會員大會，面對郭進源等人違法任意取消會員資格的行徑，竟未出聲制止，明顯失職。

為此，廖裕德等十人向法院提出「確認決議無效」訴訟，官司經三年審理，去年10月更一審判他勝訴，認為柯姓會員無會員資格的決議應予以撤銷，但郭等人不服，目前全案仍在上訴中。



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