爭600億資產主導權　全台最有錢板橋農會爆黑幕

▲新北市板橋區農會（圖）總資產逾六百億元，是全台最有錢的農會。



圖文／鏡週刊

總資產逾600億元的新北市板橋區農會，2月將舉行理監事改選，本刊接獲投訴，指理事長郭進源等當權派安排近400名幽靈會員入會，企圖操控選舉，看不下去的會員向新北市政府檢舉，卻遭冷處理，只好轉向農業部陳情，經農業部調查認定板橋農會確實有大量會員資格不符，要求清查，但市府依舊擺爛，投訴的會員忍無可忍，決定踢爆，呼籲市府別再護航。

明年二月，板橋農會即將進行理監事改選，卻爆出選舉黑幕！曾任農代表的Ａ先生向本刊表示，近年農會突然冒出385個幽靈會員，這些都是當權派為了要繼續掌控農會，用人頭登記農民，以利當選理監事跟理事長，企圖影響選舉公平性。

另名農會代表B先生表示，這些幽靈會員之所以能登記為農民，是因為有利益團體出錢，在地價便宜的雙溪地區大量購買山坡地，再大量分割成為符合會員申請資格的0.1公頃土地，安排人頭登記。造假手法被他們這些代表發現後，向新北市農業局檢舉，但農業局卻冷處理，他們只好轉向農業部陳情。

▲板橋農會理事長郭進源（圖）爭議不斷，如今又爆發幽靈會員事件。（新北市政府提供）

農業部調查之後，認定有上百位會員資格有疑義，要求新北市農業局清查，但無奈的是，農業局仍沒有積極作為，讓他們無法接受，決定訴諸輿論，要求新北市政府依法處理。

針對幽靈會員等指控，農業局表示，農會為人民團體，本案民眾陳情板橋區農會會員資格疑義，已依農業部6次陳情案來文轉農會辦理清查，並將每次農會後續辦理情形副知農業部。

▲板橋農會2月即將改選理監事，各方勢力最近已展開角力。（讀者提供）

▲投訴人指控，利益團體在雙溪購買山坡地，再分割成多筆，讓人頭登記。（讀者提供）

農業局指出，會員（代表）大會為最高權力機構，經查110年3月5日板橋區農會會員代表大會會議紀錄議程列有討論事項及選舉2部分，農業局當日有派員列席指導討論事項及選舉議程，輔導農會依農會法及農會選舉罷免辦法程序辦理，本案爭議據瞭解板橋區農會已於113年11月29日提出上訴，對於農會辦理情形表示尊重。

▲利益集團雇用大型機具進入山區濫墾濫伐，營造有人耕作的假象。（讀者提供）

板橋農會理事長郭進源則表示，會員資格經嚴格審查，新北市府亦有派人在會議中列席，將結果告知農業局核備，並無疑義，相關指控均為選舉抹黑。郭反控，從他3年多前當選以來就遭逢詐貸等惡意檢舉，經新北地檢署偵查後，還他清白；反而是這些反對派過去掌權時，曾被揪出許多弊端，他當選後不予追究，但每逢選舉就被人栽贓，他不排除提出告訴捍衛名譽。



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