Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

▲曾達夢不顧元配罹患乳癌，讓妻子隻身進出醫院看診治療。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

Gogoro董事長曾達夢對小三一家3口慷慨大方，並大手筆出錢送小孩進貴族學校念書，但對有婚姻之實的元配置之不理，這般行徑讓Gogoro內部員工議論紛紛。

曾達夢除了主動支付每年數10萬元的學費，送小孩讀私校幼兒園、雙語小學，此外還固定幫小三繳交每月5萬元房租，又將台北八德路的房子供小三一家入住，甚至安排小三月薪5萬元的助理工作。「11年來在小三身上，估算支出約1千多萬元。」曾達夢坦承。

諷刺的是，相較對小三一家無微不至的照顧，曾達夢卻對有婚姻之實的元配置之不理，不僅在岳父過世期間忙著與小三熱戀，除了參加告別式之外，岳父治喪事宜全由元配一肩扛起。

元配獨自面對家中一連串巨變之外，為了籌措生活費、父親過世的治喪費，她只能拿保單借款、還忍痛把父親贈與的房子低價賤賣；就連2019年，元配發現自己罹患乳癌，也一個人進出醫院，獨自接受手術治療。



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