任期高潮「促成埃以和平」！卡特致力調解國際衝突　獲頒諾貝爾獎

▲ 美國前總統卡特，攝於2004年。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）29日長眠，享耆壽100歲，已是美國史上最長壽總統。受到國內經濟困境及伊朗人質危機影響，他執政4年任期坎坷，但在推動國際和平上發揮重要作用，卸任後也投身慈善事業數十年，因此獲頒諾貝爾和平獎。

卡特於1977年1月至1981年1月擔任美國總統，任期高潮便是1978年促成大衛營協議（Camp David Accords）。當時美國、埃及及以色列在卡特邀請下，於馬里蘭州大衛營舉行三方會談，卡特扮演居中斡旋的核心角色，使埃以達成協議，隔年更簽署具里程碑意義的《埃及-以色列和平條約》，對中東和平帶來重要貢獻。

▲ 埃及前總統沙達特（Muhammad Anwar el-Sadat）、卡特及以色列前總理比金（Menachem Begin）1978年9月於大衛營首度會晤。（圖／達志影像／美聯社）

但卡特任內也經歷多次外交政策挫折，包括1979年伊朗爆發伊斯蘭革命，巴勒維王朝垮台，美國駐伊朗大使館被佔領，多達66名美國外交官及平名被扣的「伊朗人質危機」，以及同年12月蘇聯入侵阿富汗後與蘇聯爆發新冷戰。

他在1980年大選壓倒性敗給共和黨籍的雷根（Ronald Reagan），卸任後成立「卡特中心」（Carter Center），持續為人道主義事業努力，更穿梭各大洲調解國際衝突，儘管有時與時任美國政府背道而馳，仍致力提出和平解決方案，影響擴及海地及北韓等地。

距今21年前，卡特在2002年被授予諾貝爾和平獎，以表彰他「為尋求和平解決國際衝突、推動民主人權及促進經濟社會發展的不懈努力」。諾貝爾委員會主席當時更表示，他早在1978年成功調解埃以衝突時就該獲獎。