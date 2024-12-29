世新廣電系學生用影像點燃創意　一系列影展大秀全方位影視才華

▲ 世新大學廣電系電視組舉辦「戲劇類影展」，作品《那年秋天》描繪父女間的愛與隔閡。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

影視教育的價值不僅在於傳授技術，更在於激發創意、孕育未來影視人才！世新大學廣電系電視組在歲末年終舉辦一系列影展，從戲劇短片到非戲劇節目，再到影棚製作與創意仿拍，各種多元作品展現出學生們對專業技術的掌握，以及對鏡頭語言、影像敘事的深刻理解與創新潛能，也為影視新星的誕生揭開序幕。

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▲ 世新廣電系學生製作節目《肌本門檻》，以健身與搞笑元素成功奪得最佳節目獎。

三年級的「戲劇類影展」作為廣電系的年度經典，播映了《成功皮鞋》、《那年秋天》、《等等》及《堤上迷途》等四部劇情短片。在葉基固與張佳賢兩位授課教師的指導下，學生完成了從創意發想到拍攝剪輯的完整製作流程，並在導演、攝影、剪輯等分組上展現了專業實務能力。其中，《那年秋天》以細膩的情感描繪父女間的愛與隔閡，觸動觀眾心弦。

▲ 《肌本門檻》選手合力挑戰各種難度十足、搞笑有趣的遊戲賽事。

在「非戲劇類電視製作」課程的期末影展《四耶誕影城》中，學生們以15部風格多元的作品，為觀眾帶來了一場充滿節日氛圍的視覺饗宴。課程由金鐘製作人李景白指導，影展設立了最佳節目獎、題材創新獎與最佳人氣獎三項榮譽。其中，《肌本門檻》以健身與搞笑元素成功奪得最佳節目獎；《Starlish》則以對時尚與年齡議題的創新詮釋贏得題材創新獎；而人氣獎得主《又又小屋》，憑藉Instagram預告片的超高按讚數成為話題焦點。影展總召許靜雯表示，透過線上與實體宣傳策略，活動的Instagram觸及人數突破2.8萬，不僅展現了學生對行銷與策展的掌握能力，也希望這些作品能為校園注入更多溫馨與創意，讓觀眾在歲末時節感受到影像的魅力。

▲ 世新大學廣電系電視組「非戲劇類電視製作」由金鐘製作人李景白指導，並為學生頒獎。

另一場重頭戲則是「影棚節目實作」課程的成果展示——電視大賞影展《耐斯棚朋》。五個班級共製作了9部影棚節目，涵蓋多機錄製、燈光設計與聲音混音等核心技術，並在何懷嵩、黃國華、李宗道與劉冠群四位老師的分別指導下，完成了一次次技術與創意的實驗。學生們在真實影棚環境中磨練技術，並透過節目內容的創新，展現對影視製作的全方位掌握。

此外，二年級的「青澀影展」以23部創意短影音與仿拍劇情片，為觀眾呈現學生們的初生之犢之作。學生在「電視攝製實務」課程中，透過外景單機作業學習腳本撰寫、攝影、收音、燈光與後製技能，並改編知名戲劇作品進行創造性仿拍。其中，《竹影隨波》以平凡人物的掙扎與夢想為主題，透過音樂探討生命意義，展現了學生對影像敘事的敏銳洞察與藝術追求。

▲ 世新大學廣電系電視組二年級的「青澀影展」，其中《竹影隨波》描述平凡人追夢過程。

世新大學廣電系電視組的影展活動，無論是三年級的戲劇類、非戲劇類與影棚節目，還是二年級的青澀影展，學生們用鏡頭講述故事，用技術描繪夢想，展現了新一代影視人才的無限潛力。舉辦影展不僅是學生學習成果的階段性總結，更是他們在分組合作中摸索出個人創作主題與專業方向的過程。也為學生提供了一個與觀眾交流、接受回饋的寶貴機會，藉由實戰經驗累積進入影視產業的自信與能力。