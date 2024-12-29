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陸公布2025年關稅調整方案　ECFA繼續實施

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）

文／中央社台北29日電

中國國務院關稅稅則委員會昨天公布，調整2025年1月1日起對部分商品的進口關稅稅率和稅目，其中「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）將繼續按規定實施協定稅率。

中國去年以來對ECFA多次調整，外界擔憂ECFA後續會受到其他影響而變動，但據最新公布的關稅調整方案，ECFA仍列在明年適用「協定稅率」清單中。

雖然ECFA續行，但部分產品已被排除在外。

中國商務部去年12月15日公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，並自今年元旦起對原產自台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止ECFA協定稅率。

今年5月再次公布第二批中止項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具134個稅目進口產品。經濟部國際貿易署當時表示，中國石化近年大擴產，台灣石化產品出口到中國已持續下降至兩成；ECFA早收在出口比重也逐漸下降，去年降至3.6%，對台灣的衝擊應在可控制範圍。

中國9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。據農業部數據，34個品項輸入中國的關稅成本近108萬美元，其中2005年約65萬美元、2007年約42萬美元。

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

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