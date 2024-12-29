撐到不能撐了！牛排店宣布漲價「保證份量絕不縮」老饕霸氣挺

▲牛小排漲價了。（圖／翻攝自FB／樹林大眾牛排）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多店家難撐物價上漲，紛紛宣布漲價，新北一間牛排店就表示，牛小排其實已經調漲很久了，他們撐了大半年，想說看有沒有機會便宜一些，結果還是越來越貴，只能無奈跟著調漲，「不到不得已，真的不想漲價，謝謝大家的支持。」值得注意的是，貼文下方就有許多人力挺，話題引發熱論。

樹林大眾牛排日前在粉專發文，直呼「終於還是撐到不能撐了……」說牛小排其實已經漲價很久了，「老闆撐了大半年，想說看看沒有機會能便宜一些，結論還是越來越貴，最後也只能漲價。」

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店家也直嘆，「有時候很無奈於物價，因為小店家無法大量去囤貨，即使能囤貨，現在光要維持囤貨的冰箱倉儲及電費，也是一筆很可觀的費用。」他忍不住向消費者道歉，但也保證「請大家放心，該給的份量絕不縮減！」

看到貼文後，許多老饕紛紛留言力挺，「一開始肉品漲價時店家就沒有漲，說明店家在吸收等待價格回降，至少某些客戶有在買肉的稍稍都了解」、「該漲還是要漲，不要縮水就好」、「咱吃的是口味跟人情味啦」、「老闆辛苦了。」

事實上，該間牛排店不僅是當地人氣排隊店家，還經常有佛心舉動，包括提供愛心餐、加蛋從15元調降為10元等等。