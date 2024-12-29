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「智慧桃園學院」5大必修課、主題工作坊　助公務員學習AI應用與數位思維

▲「智慧桃園學院」5大必修課、主題工作坊，助公務員學習AI應用與數位思維。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「智慧桃園學院」協助公務員學習AI應用與數位思維。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

為了幫助公務員掌握新興科技、數位思維等關鍵知識，桃園市政府推動「智慧桃園學院」，除了開設「AI應用五大必修課」講座，還舉辦了包括交通、元宇宙、個案流程優化、空間資訊圖台等主題的工作坊。桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘表示，市府在環保、交通、消防各層面大力推動智慧治理，今年已榮獲多達17項國內外大獎，期許智慧桃園學院讓「人」的創新成為智慧城市的關鍵。

智發會表示，智慧桃園學院在今年以「AI應用五大必修課」為講座辦理主軸，邀請業界講師分享AI大型語言模型應用、機器學習趨勢與挑戰、資料應用創新、生成式AI在設計創作與公共衛生應用等內容，為市府同仁帶來數位創新知能。藉由舉辦「生成式AI引領智慧城市創新實踐」論壇，邀請工研院分享生成式AI在國內外各項領域的應用，也讓公務人員不再成為落後的科技使用者。

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在課能與活動的規劃上，實作工作坊設計了6大主題，包括智慧交通、BIM應用、元宇宙、個案服務流程優化、稽查作業流程優化、空間資訊圖台，邀請不同領域業師與專業課程團隊，協助同仁業務面的創新思考，參與學員更產出共計42案的創意構想，像是大溪老街假日塞車解決方案、火場資訊BIM整合模擬、新進人員AI資料庫簡化交接流程。

▲「智慧桃園學院」5大必修課、主題工作坊，助公務員學習AI應用與數位思維。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「智慧桃園學院」5大必修課、主題工作坊，助公務員學習AI應用與數位思維。（圖／記者陳弘修翻攝）

其中，空間資訊圖台工作坊結合智發會今年推出的「桃園市空間資訊圖台」，邀請都發局、交通局、觀旅局、消防局、地政局、警察局等12個局處，透過不同資料圖層套疊，將地理資訊以視覺化呈現，完成資訊輔助決策畫布。例如，觀旅局同仁製作「桃園青埔發展&台灣燈會場地比較圖」，希望透過2016年及2025年的桃園燈會會場比照，了解周邊停車位是否足夠因應即將舉辦的台灣燈會活動。

對此，智發會主委吳肇銘也強調，人是推動城市發展的核心，桃園市長張善政相當重視科技素養的培育，非常鼓勵市府同仁突破框架、擴散創新思維，讓各局處更能夠運用智慧方法解決城市問題。吳肇銘表示，近年來，桃園市政府在環保、交通、消防等各層面大力推動智慧治理，2024已榮獲多達17項國內外大獎，成果相當豐碩，他也期許「智慧桃園學院」可以持續提供公務同仁智慧科技相關課程，讓「人」的創新成為智慧城市的關鍵。

▲「智慧桃園學院」5大必修課、主題工作坊，助公務員學習AI應用與數位思維。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「智慧桃園學院」5大必修課、主題工作坊，助公務員學習AI應用與數位思維。（圖／記者陳弘修翻攝）

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