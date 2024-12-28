熟客忘記帶錢「賒帳遭拒」！老闆道歉他仍嗆：不會再來　2派戰翻

▲一名上班族固定在同間早餐店買早餐，因為忘記帶錢包，想要賒帳80元被拒絕。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

一名上班族固定會在公司附近的早餐店買早餐，與老闆已經熟到不必再點餐，沒想到日前忘記帶錢包，想跟老闆賒帳，卻遭到無情拒絕，氣得他直言「以後不會來你這買早餐了」，老闆雖然不斷道歉，但他仍未改變心意，更是將自己的經歷上網分享，詢問網友會如何做。貼文引起討論後，網友們立即分成兩派，討論對於賒帳的看法。

這名上班族在臉書社團「爆廢公社」表示，他平時固定會在公司附近的早餐店買早餐，平日周一至周五，至少有3、4天會光顧，因此老闆已經記得他，甚至不必點餐都知道他要吃什麼。

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不過，上班族近日出門太過著急，忘記帶錢包，等到早餐做好以後，詢問老闆是否能先欠著，隔天再一起結清。不過，提議遭到老闆拒絕，讓他十分傻眼，只能趕緊回去公司，向同事借錢付清。

▲一名上班族忘記帶錢包，買早餐想賒帳遭拒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



由於被老闆拒絕賒帳，這名上班族付完錢以後，告知「我以後不會來你這買早餐了。」老闆聽見以後，則是不斷道歉，還打算這份早餐不收錢、作為賠禮，希望他不要生氣。

話雖如此，這名上班族仍舊沒有改變心意，下定決心不再光顧，早餐店老闆甚至還打電話來致歉、詢問是否需要準備早餐，讓他十分傻眼，「這樣搞得像是我錯一樣！請問各位，遇到這種事，你們會如何做？」

貼文在網路上掀起大量討論，許多網友留言力挺，「我應該也不會再去買了」、「是我我不會在去，因為當下感覺很差」、「吃一年多，難不成會跑80塊，人總有不便的時候」、「老闆沒錯。只能說老闆不會做生意，為了80元跑了一個常客。奇摩子的問題，要是我也不再去光顧。」

不過，也有人認為，可能是店內還有其他顧客，老闆怕答應了賒帳的請求以後，其他人會有樣學樣。或是老闆之前可能也碰過類似的經驗，所以才會一律不讓顧客賒帳，也是情有可原。